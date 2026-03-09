Запланована подія 2

Задержание инкассаторов в Венгрии: НБУ требует объективно расследовать инцидент

Глава НБУ Андрей Пышный
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: facebook.com/pyshnyy

Глава Национального банка Андрей Пышный считает, что Европейская комиссия могла бы выступить независимой стороной для объективного расследования задержания Венгрией украинских инкассаторов и валюты.

Как пишет Delo.ua, об этом Пышный написал в Facebook.

Глава НБУ подчеркнул, что чтобы "снять все вопросы и манипуляции", украинская сторона первой выступила за "прозрачную и всестороннюю проверку".

По его словам, Нацбанк ведет активную коммуникацию с европейскими партнерами, чтобы инцидент не остался без должной реакции.

Обращения будут адресованы руководству Европейского центрального банка, Центрального банка Австрии, генеральному директорату Европейской комиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала, высокому представителю ЕС по внешней и политике безопасности и другим.

"Я отдельно хочу обратиться к венгерской стороне поддержать инициированный нами независимый аудит. К примеру, Европейская комиссия могла бы выступить независимой третьей стороной для объективного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств этого инцидента", — подчеркнул Пышный.

Он добавил, что со стороны Нацбанка и Ощадбанка будет полное содействие такому аудиту.

Глава НБУ отметил, что после увольнения работников Сбербанка валютные ценности, которые перевозили инкассаторы, остаются в Венгрии без законных на то оснований.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда консул не может попасть к гражданам своей страны, когда адвокат не имеет доступа к своим клиентам, когда звучат политические заявления без всяких подтверждений, а дискредитация становится главной целью – такие действия не могут оставаться без должной оценки. Поэтому стоит раз и навсегда четко расставить все точки над "и" на этом.

Он настаивает, что Ощадбанк не нарушал законодательство, а его работники выполняли свою работу в рамках международных договоров и на законных основаниях.

Глава НБУ призывает европейских партнеров и институции сказать свое слово по этой ситуации.

В свою очередь, государственный Ощадбанк, два инкассаторских автомобиля с семью работниками были задержаны 5 марта в Венгрии, требует вернуть свое имущество и ценность и на сумму 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержании в Венгрии двух инкассаторских автомобилей   финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Позиция Венгрии

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стала   подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто,   комментируя   ситуацию, заявил, что "встает вопрос, речь не идет о деньгах украинской военной мафии".

По его словам, украинцы в последние месяцы перевозили через Венгрию значительное количество наличных денег и золота. Налоговая и таможенная служба Венгрии ранее говорила о $900 миллионах и €420 миллионах только в этом году.

Сиярто говорит, что "возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных денег. Ведь если бы это была транзакция между банками, ее можно было бы осуществить банковским переводом".

Автор:
Светлана Манько