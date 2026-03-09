Задержание инкассаторов в Венгрии: НБУ требует объективно расследовать инцидент

Глава Национального банка Андрей Пышный считает, что Европейская комиссия могла бы выступить независимой стороной для объективного расследования задержания Венгрией украинских инкассаторов и валюты.

Как пишет Delo.ua, об этом Пышный написал в Facebook.

Глава НБУ подчеркнул, что чтобы "снять все вопросы и манипуляции", украинская сторона первой выступила за "прозрачную и всестороннюю проверку".

По его словам, Нацбанк ведет активную коммуникацию с европейскими партнерами, чтобы инцидент не остался без должной реакции.

Обращения будут адресованы руководству Европейского центрального банка, Центрального банка Австрии, генеральному директорату Европейской комиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала, высокому представителю ЕС по внешней и политике безопасности и другим.

"Я отдельно хочу обратиться к венгерской стороне поддержать инициированный нами независимый аудит. К примеру, Европейская комиссия могла бы выступить независимой третьей стороной для объективного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств этого инцидента", — подчеркнул Пышный.

Он добавил, что со стороны Нацбанка и Ощадбанка будет полное содействие такому аудиту.

Глава НБУ отметил, что после увольнения работников Сбербанка валютные ценности, которые перевозили инкассаторы, остаются в Венгрии без законных на то оснований.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда консул не может попасть к гражданам своей страны, когда адвокат не имеет доступа к своим клиентам, когда звучат политические заявления без всяких подтверждений, а дискредитация становится главной целью – такие действия не могут оставаться без должной оценки. Поэтому стоит раз и навсегда четко расставить все точки над "и" на этом.

Он настаивает, что Ощадбанк не нарушал законодательство, а его работники выполняли свою работу в рамках международных договоров и на законных основаниях.

Глава НБУ призывает европейских партнеров и институции сказать свое слово по этой ситуации.

В свою очередь, государственный Ощадбанк, два инкассаторских автомобиля с семью работниками были задержаны 5 марта в Венгрии, требует вернуть свое имущество и ценность и на сумму 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Позиция Венгрии

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стала подозрение в отмывании денег. Среди задержанных, дескать, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.

В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сиярто, комментируя ситуацию, заявил, что "встает вопрос, речь не идет о деньгах украинской военной мафии".

По его словам, украинцы в последние месяцы перевозили через Венгрию значительное количество наличных денег и золота. Налоговая и таможенная служба Венгрии ранее говорила о $900 миллионах и €420 миллионах только в этом году.

Сиярто говорит, что "возникает вопрос, зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных денег. Ведь если бы это была транзакция между банками, ее можно было бы осуществить банковским переводом".