После задержания инкассаторов в Венгрии Ощадбанк приостановил ввоз валюты: спрос покрывает НБУ из резервов

Ощадбанк приостановил перевозку наличных из Европы после инцидента с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии и ищет альтернативные методы ее доставки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион, передает "Суспільне".

По его словам, Ощадбанк — единственный из коммерческих банков в Украине, имеющий лицензию на ввоз с территории ЕС валюты. В настоящее время из-за остановки поставки валюты необходимый спрос покрывает Национальный банк Украины из собственных резервов.

"С момента инцидента и по сей день мы не осуществляли ввоз наличных средств. Мы прорабатываем новые безопасные маршруты транспортировки и доставки (средств, - ред.) с учетом рисков, которые мы ощутили и увидели, используя территорию Венгрии. Поэтому сейчас прорабатываем более безопасные маршруты", — пояснил Кацион.

Он отметил, что до полномасштабного вторжения подобная перевозка средств происходила воздушным путем через аэропорт Борисполь. Однако с 2022 года раз в неделю подобные рейсы проходят с помощью инкассаторских авто.

Как сообщил Кацион, Ощадбанк обеспечил валютные поставки для 39 банков на сумму около 1 млрд. долларов и 800 млн. евро. В 2025 году через кассы банка населению продали примерно 1,45 млрд. долларов и 387 млн. евро, тогда как у граждан приобрели 522 млн. долларов и 82 млн. евро.

В Венгрии похитили инкассаторов Ощадбанка вместе с машинами и ценностями

В Ощадбанке заявили о задержания в Венгрии двух инкассаторских автомобилей финучреждения вместе с ценностями и похищение своих сотрудников

По информации банка, инцидент произошел 5 марта при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между австрийским Райффазен банком и Ощадбанком Украины.

Груз был оформлен в соответствии с европейскими таможенными процедурами, а банк имеет действующую лицензию на международные перевозки. Подобные рейсы инкассаторских машин проходят еженедельно, что является стандартной практикой в условиях войны.

После освобождения работников Ощадбанка средства и ценности на сумму 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота все еще остаются задержанными в Венгрии. Общая стоимость этих средств составляет 82,2 миллиона долларов.

Также Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили и часть вещей семи своих сотрудников, ранее задержанных в Венгрии. Зафиксировано повреждение оборудования, также планируется провести оценку ущерба

Арест средств Ощадбанка

Лидер фракции "Фидес" (партии Венгрии премьера Виктора Орбана) Мате Кочиш подал в парламент законопроект по изъятым деньгам и ценностям украинского Ощадбанка.

Документ предусматривает арест этих активов до завершения расследования, начатого Национальной налоговой и таможенной службой (NAV). В ведомстве утверждают, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

Венгрия заявляет, что основанием для задержания семи украинцев стало подозрение в отмывании денег.

Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне сообщения о внесении в венгерский парламент законопроекта о задержании денег и золота, "изъятых" в Ощадбанке, заявил, что Украина привлечет к ответственности причастных.