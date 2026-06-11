Цена нефти на 11 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть стремительно выросли в четверг после заявления Тегерана о закрытии стратегического Ормузского пролива. Иранское военное командование объявило, что любое коммерческое судно или танкер в этих водах окажется под обстрелом. Это решение явилось ответом на дополнительные удары США по Ирану.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $93,55 + 1.21% WTI $90,66 + 1.36% Urals $83,05 – 5.36%

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,48 доллара, или 1,59%, до 94,58 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,71 доллара, или 1,90%, до 91,74 доллара. Фьючерсы на американскую нефть выросли более чем на 3 доллара в начале сессии.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, толчком к очередному скачку стоимости топлива стало официальное заявление Тегерана о полной блокировке Ормузского пролива — стратегически важной артерии для мирового энергетического рынка.

Иран пошел на такой шаг после того, как Соединенные Штаты нанесли очередные военные удары по объектам на его территории, а американский президент Дональд Трамп выдвинул иранскому руководству жесткий ультиматум.

Высшее объединенное военное командование Ирана объявило, что Ормузский пролив отныне закрыт как для нефтяных танкеров, так и для любых коммерческих судов. Военные предупредили, что будут открывать огонь по каждому кораблю, который попытается пройти через эту акваторию.

На фоне международного кризиса Министерство энергетики США (EIA) обнародовало свежие внутренние данные. За неделю, завершившуюся 5 июня, коммерческие запасы сырой нефти в стране сократились сразу на 7,2 миллиона баррелей — до отметки 426,5 миллиона баррелей.

Такие темпы падения застали рынок врасплох, ведь эксперты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали куда более скромное снижение — на уровне 4 миллионов баррелей.

В общей сложности с момента начала войны с Ираном, вспыхнувшей 28 февраля, совокупные нефтяные запасы Соединенных Штатов, учитывая стратегические резервы страны, уменьшились на впечатляющие 79 миллионов баррелей.

США, как ведущий мировой производитель черного золота, вынуждены массово тратить собственные накопления, чтобы компенсировать глобальный дефицит сырья из-за блокирования Персидского залива.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сохраняли уверенность, что, несмотря на наличие мирного соглашения между США и Ираном, ситуация идет к деэскалации. Мировой оптимизм трейдеров и увеличение квот ОПЕК+ могут вскоре отозваться на украинском рынке и закладывают солидный потенциал для дальнейшего удешевления топлива на АЗС .