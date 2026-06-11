Ціна нафти на 11 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту стрімко зросли у четвер після заяви Тегерана про закриття стратегічної Ормузької протоки. Іранське військове командування оголосило, що будь-яке комерційне судно чи танкер у цих водах опиниться під обстрілом. Це рішення стало відповіддю на додаткові удари США по Ірану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $92,43 - 0.31% WTI $89,45 + 0.07% Urals $83,05 - 5.36%

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 1,48 долара, або 1,59%, до 94,58 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 1,71 долара, або 1,90%, до 91,74 долара. Ф'ючерси на американську нафту зросли більш ніж на 3 долари на початку сесії.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, поштовхом до чергового стрибка вартості палива стала офіційна заява Тегерана про повне блокування Ормузької протоки — стратегічно важливої артерії для світового енергетичного ринку.

Іран пішов на такий крок після того, як Сполучені Штати завдали чергових військових ударів по об'єктах на його території, а американський президент Дональд Трамп висунув іранському керівництву жорсткий ультиматум.

Вище об'єднане військове командування Ірану оголосило, що Ормузька протока віднині закрита як для нафтових танкерів, так і для будь-яких комерційних суден. Військові попередили, що відкриватимуть вогонь по кожному кораблю, який спробує пройти через цю акваторію.

На тлі міжнародної кризи Міністерство енергетики США (EIA) оприлюднило свіжі внутрішні дані. За тиждень, що завершився 5 червня, комерційні запаси сирої нафти в країні скоротилися одразу на 7,2 мільйона барелів — до позначки 426,5 мільйона барелів.

Такі темпи падіння застали ринок зненацька, адже експерти, опитані агентством Reuters, прогнозували куди скромніше зниження — на рівні 4 мільйонів барелів.

Загалом з моменту початку війни з Іраном, яка спалахнула 28 лютого, сукупні нафтові запаси Сполучених Штатів, враховуючи стратегічні резерви країни, зменшилися на вражаючі 79 мільйонів барелів.

США, як провідний світовий виробник чорного золота, вимушені масово витрачати власні накопичення, щоб компенсувати глобальний дефіцит сировини через блокування Перської затоки.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились, оскільки трейдери зберігали впевненість, що навіть попри наявність мирної угоди між США та Іраном ситуація прямує до деескалації. Світовий оптимізм трейдерів та збільшення квот ОПЕК+ можуть невдовзі відгукнутися на українському ринку та закладають солідний потенціал для подальшого здешевлення пального на АЗС.