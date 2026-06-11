Удары по портам Одессы угрожают Украине обвалом экспорта

Российские атаки на черноморские порты Украины уже нанесли серьезный ущерб экспортной инфраструктуре и могут привести к резкому сокращению поставок украинской продукции за границу. Под угрозой оказались, прежде всего, аграрный экспорт и валютные поступления страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters .

Издание отмечает, что вся железная руда и более 90% украинского сельскохозяйственного экспорта проходят через три порта Одесского узла, при этом доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции составляют основную часть экспортных поступлений для Украины в военное время.

"Ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. Систематические российские обстрелы разрушают логистическое сердце Украины. Предприятия исчерпали свои финансовые резервы на бесконечный ремонт под обстрелами. Без государственной рамочной программы и поддержки со стороны иностранных фондов восстановить терминалы самостоятельно невозможно", - говорится в заявлении Украинской аграрной конфедерации.

По оценкам Всемирного банка, потребности в восстановлении всего транспортного сектора Украины до конца 2025 года оценивались в 96,3 миллиарда долларов, при этом около 60% ущерба, связанного с транспортом, обусловлены нарушением доступа к портам.

В портах расположены десятки зерновых и масличных терминалов, некоторые из которых принадлежат крупным иностранным компаниям. Если терминалы лишатся способности быстро восстанавливаться, экспорт упадет, складские помещения переполнятся, а фермерам не хватит оборотного капитала, необходимого для последующих посевных кампаний, отметили в УАК.

В последние месяцы Россия значительно усилила удары по портовой инфраструктуре. Под атаки подвергаются зерновые терминалы, а также объекты хранения и экспорта подсолнечного масла. Именно зерно и растительные масла остаются ключевыми статьями украинского аграрного экспорта.

В ночь на 5 июня в результате очередной российской атаки беспилотников на Одесскую область была повреждена портовая инфраструктура одного из крупнейших агрохолдингов Украины. Под удар попал зерновой терминал компании Kernel в Черноморском порту.