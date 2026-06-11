Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

+0,33

EUR

51,90

+0,54

Наличный курс:

USD

45,00

44,85

EUR

52,35

52,10

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Удары по портам Одессы угрожают Украине обвалом экспорта

порт
Российские удары по портам Одесщины угрожают обвалом экспорта Украины / Depositphotos

Российские атаки на черноморские порты Украины уже нанесли серьезный ущерб экспортной инфраструктуре и могут привести к резкому сокращению поставок украинской продукции за границу. Под угрозой оказались, прежде всего, аграрный экспорт и валютные поступления страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   Reuters .

Издание отмечает, что вся железная руда и более 90% украинского сельскохозяйственного экспорта проходят через три порта Одесского узла, при этом доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции составляют основную часть экспортных поступлений для Украины в военное время.

"Ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. Систематические российские обстрелы разрушают логистическое сердце Украины. Предприятия исчерпали свои финансовые резервы на бесконечный ремонт под обстрелами. Без государственной рамочной программы и поддержки со стороны иностранных фондов восстановить терминалы самостоятельно невозможно", - говорится в заявлении Украинской аграрной конфедерации.

По оценкам Всемирного банка, потребности в восстановлении всего транспортного сектора Украины до конца 2025 года оценивались в 96,3 миллиарда долларов, при этом около 60% ущерба, связанного с транспортом, обусловлены нарушением доступа к портам.

В портах расположены десятки зерновых и масличных терминалов, некоторые из которых принадлежат крупным иностранным компаниям. Если терминалы лишатся способности быстро восстанавливаться, экспорт упадет, складские помещения переполнятся, а фермерам не хватит оборотного капитала, необходимого для последующих посевных кампаний, отметили в УАК.

В последние месяцы Россия значительно усилила удары по портовой инфраструктуре. Под атаки подвергаются зерновые терминалы, а также объекты хранения и экспорта подсолнечного масла. Именно зерно и растительные масла остаются ключевыми статьями украинского аграрного экспорта.

В ночь на 5 июня в результате очередной российской атаки беспилотников на Одесскую область была повреждена портовая инфраструктура одного из крупнейших агрохолдингов Украины. Под удар попал зерновой терминал компании Kernel в Черноморском порту.

Автор:
Светлана Манько