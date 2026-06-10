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Россия беспилотниками атаковала два сухогруза в Черном море: какие последствия

взрыв
Россия ударила по сухогрузам в Черном море

10 июня российские беспилотники атаковали в Черном море два гражданских сухогруза под флагами Панамы и Барбадоса, которые обеспечивали экспорт украинской продукции. Одно из судов направлялось в порт Большой Одессы под погрузку металла. Другой корабль с пшеницей выходил из украинского порта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Судно под флагом Панамы следовало в порт Одесщины для погрузки металла. На борту возник пожар, который был оперативно ликвидирован силами экипажа. Также пострадало судно под флагом Барбадоса, которое перевозило пшеницу", - отметили в ведомстве.

В результате инцидента среди членов экипажей пострадавших нет. Оба судна получили повреждения, однако остаются в мореходном состоянии и продолжили движение по своим маршрутам.

"Очередные атаки по гражданскому судоходству подтверждают, что Россия сознательно угрожает безопасности морской логистики. Несмотря на это, украинский морской коридор продолжает работать и обеспечивать экспорт продукции и глобальную продовольственную безопасность", — подчеркнули в министерстве.

Эту информацию также подтвердил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он добавил, что сегодня враг несколькими волнами атаковал юг Одесщины. Под удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура.

Напомним, 7 июня армия РФ нанесла удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, выполнявшим гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора.

Автор:
Татьяна Ковальчук