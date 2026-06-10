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Росія безпілотниками атакувала два суховантажні судна у Чорному морі: які наслідки

вибух
Росія вдарила по суховантажних кораблях у Чорному морі

10 червня російські безпілотники атакували в Чорному морі два цивільні суховантажні судна під прапорами Панами та Барбадосу, які забезпечували експорт української продукції. Одне із суден прямувало до порту Великої Одеси під завантаження металу. Інший корабель з пшеницею виходив з українського порту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Судно під прапором Панами слідувало до порту Одещини для навантаження металу. На борту виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована силами екіпажу.Також постраждало судно під прапором Барбадосу, що перевозило пшеницю", — зазначили у відомстві.

Внаслідок інциденту серед членів екіпажів постраждалих немає. Обидва судна отримали пошкодження, проте залишаються в морехідному стані та продовжили рух за своїми маршрутами.

"Чергові атаки по цивільному судноплавству вкотре підтверджують, що Росія свідомо загрожує безпеці морської логістики. Попри це, український морський коридор продовжує працювати та забезпечувати експорт продукції та глобальну продовольчу безпеку", — наголосили у міністерстві.

Цю інформацію також підтвердив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він додав, що сьогодні ворог кількома хвилями атакував південь Одещини. Під удари потрапили цивільні обʼєкти та енергетична інфраструктура.

Нагадаємо, 7 червня армія РФ завдала ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору.

Автор:
Тетяна Ковальчук