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Российские дроны атаковали терминал агрохолдинга Kernel в порту Черноморска

Поврежденный атакой БПЛА терминал Кернел в порту Черноморск
Поврежденный атакой БПЛА терминал Кернел в порту Черноморск Фото: пресслужба Kernel

В ночь на 5 июня в результате очередной российской атаки беспилотников на Одесскую область была повреждена портовая инфраструктура одного из крупнейших агрохолдингов Украины. Под удар попал зерновой терминал компании Kernel в Черноморском порту.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате попадания пострадала часть инфраструктуры, которая обеспечивает хранение и перевалку агропродукции.

Это привело к частичной сыпи зерна и временному нарушению штатной работы терминала. Кроме того, разрушения подверглись вспомогательным складским помещениям.

В компании подчеркнули, что никто из сотрудников портового терминала не пострадал.

В настоящее время компания проводит работы по ликвидации последствий атаки и оценивает масштабы разрушений и связанных с ними ущерба.

"Все контрактные обязательства перед партнерами будут выполнены своевременно, ведь у компании есть эффективная система адаптации логистических цепей под современные вызовы", — подчеркнули в Kernel.

Фото 2 — Российские дроны атаковали терминал агрохолдинга Kernel в порту Черноморска
Фото: пресс-служба Kernel
Фото 3 — Российские дроны атаковали терминал агрохолдинга Kernel в порту Черноморска
Фото: пресс-служба Kernel

О Kernel

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, крупнейшим экспортером зерна из Украины и оператором разветвленной сети логистических активов. Компания также входит в ведущих производителей зерновых и масличных культур в Украине.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировые рынки около 8 млн. тонн агропродукции, а доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет около 10%. По итогам 2025 года он уплатил в бюджеты всех уровней 5,7 млрд грн налогов и сборов.

Напомним, в ночь на 3 мая российские дроны ударили по портовой инфраструктуре Черноморска. Под обстрел попал терминал Kernel из перевалки растительного масла. В результате прямых попаданий разрушены и повреждены резервуары для хранения масла. Ранен один сотрудник.

Автор:
Татьяна Бессараб