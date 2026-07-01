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"Укрэнерго" объяснило, что будет с графиками отключений света 2 июля

свет
Свет будет весь день / Depositphotos

В четверг, 2 июля, применение мер по ограничению электроснабжения в Украине не планируется.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

Как отмечают в энергокомпании, отмена стабилизационных отключений стала возможной благодаря совокупности двух ключевых факторов:

  • понижению температуры воздуха в соседних государствах;
  • Улучшение возможностей для осуществления импорта электроэнергии в Украину.

Несмотря на положительные новости ситуация в энергосистеме остается чувствительной. Поэтому энергетики обращаются к гражданам с просьбой не терять бдительность и потреблять электроэнергию бережливо в вечерние часы – с 16:00 до 23:00 .

Это поможет удержать баланс в системе и избежать дополнительных нагрузок.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что   отключение света до 5 часов   в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

По данным гендиректора Yasno Сергея Коваленко, в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме, а украинцы должны готовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары.

Автор:
Татьяна Бессараб