"Укренерго" пояснило, що буде з графіками відключень світла 2 липня

У четвер, 2 липня, застосування заходів обмеження електропостачання в Україні не планується.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення “Укренерго”.

Як зазначають в енергокомпанії, скасування стабілізаційних відключень стало можливим завдяки сукупності двох ключових факторів:

Зниженню температури повітря у сусідніх державах;

у сусідніх державах; Покращенню можливостей для здійснення імпорту електроенергії в Україну.

Попри позитивні новини, ситуація в енергосистемі залишається чутливою. Тому енергетики звертаються до громадян із проханням не втрачати пильність та споживати електроенергію ощадливо у вечірні години — з 16:00 до 23:00.

Це допоможе утримати баланс у системі та уникнути додаткових навантажень.

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

За даними гендиректора Yasno Сергія Коваленка, найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі, а українці мають готуватися до можливих відключень світла через аномальну спеку.