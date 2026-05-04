В Черноморске российские дроны повредили портовую инфраструктуру Kernel: произошла утечка более 1100 тонн масла

В ночь на 3 мая российские дроны ударили по портовой инфраструктуре Черноморска. Под обстрел попал терминал Kernel по перевалке растительного масла. В результате прямых попаданий разрушены и повреждены резервуары для хранения масла. Ранен один сотрудник.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, из-за массированной атаки произошла утечка более 1100 тонн продукции. Его быстро локализовали – масло не попало в море, угрозы для окружающей среды нет.

В результате атаки один резервуар был полностью разрушен, другие – получили повреждения. Фото: пресс-служба Kernel

"Удар вызвал масштабный пожар, охвативший часть производственных мощностей. Его удалось оперативно ликвидировать. Огонь и обломки дронов повредили оборудование, офисные помещения, а также логистическую инфраструктуру. В частности, повреждены четыре железнодорожных цистерны", – отмечает пресс-служба.

Из-за значительных разрушений предприятие приостановило прием и отгрузку продукции.

Повреждение емкости для хранения масла привело к утечке более 1100 тонн продукции. Фото: пресс-служба Kernel

Один из сотрудников получил ранение средней тяжести от обломков. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и оценке масштабов повреждений инфраструктуры.

Обломки дронов повредили логистическую инфраструктуру терминала, включая четыре цистерны. Фото: пресс-служба Kernel

В пресс-службе компании отметили, что, несмотря на временную потерю операционной способности терминала в Черноморске, Kernel обеспечивает выполнение экспортных контрактов и бесперебойные поставки продукции клиентам. Для этого компания задействует партнерские портовые терминалы в Одессе и на Дунае, а также наземную логистику, включая железнодорожные перевозки.

О Kernel

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, крупнейшим экспортером зерна из Украины и оператором разветвленной сети логистических активов. Компания также входит в число ведущих производителей зерновых и масличных культур в Украине.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировые рынки около 8 млн тонн агропродукции, а доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет около 10%. По итогам 2025 года он уплатил в бюджеты всех уровней 5,7 млрд грн налогов и сборов.

Ранее сообщалось о том, что Kernel приступил к международному аудиту своих экологических проектов по мировому стандарту Verra. Процесс направлен на уменьшение выбросов углерода и проводится совместно с партнером Sentinel Earth. Целью проекта является получение сертификатов углерода.