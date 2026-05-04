Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Черноморске российские дроны повредили портовую инфраструктуру Kernel: произошла утечка более 1100 тонн масла

В результате прямых попаданий вражеских БпЛА в терминал Kernel начался масштабный пожар
В результате прямых попаданий вражеских БпЛА в терминал Kernel начался масштабный пожар / Kernel

В ночь на 3 мая российские дроны ударили по портовой инфраструктуре Черноморска. Под обстрел попал терминал Kernel по перевалке растительного масла. В результате прямых попаданий разрушены и повреждены резервуары для хранения масла. Ранен один сотрудник.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, из-за массированной атаки произошла утечка более 1100 тонн продукции. Его быстро локализовали – масло не попало в море, угрозы для окружающей среды нет.

Фото 2 — В Черноморске российские дроны повредили портовую инфраструктуру Kernel: произошла утечка более 1100 тонн масла
В результате атаки один резервуар был полностью разрушен, другие – получили повреждения. Фото: пресс-служба Kernel

"Удар вызвал масштабный пожар, охвативший часть производственных мощностей. Его удалось оперативно ликвидировать. Огонь и обломки дронов повредили оборудование, офисные помещения, а также логистическую инфраструктуру. В частности, повреждены четыре железнодорожных цистерны", – отмечает пресс-служба.

Из-за значительных разрушений предприятие приостановило прием и отгрузку продукции.

Фото 3 — В Черноморске российские дроны повредили портовую инфраструктуру Kernel: произошла утечка более 1100 тонн масла
Повреждение емкости для хранения масла привело к утечке более 1100 тонн продукции. Фото: пресс-служба Kernel

Один из сотрудников получил ранение средней тяжести от обломков. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и оценке масштабов повреждений инфраструктуры.

Фото 4 — В Черноморске российские дроны повредили портовую инфраструктуру Kernel: произошла утечка более 1100 тонн масла
Обломки дронов повредили логистическую инфраструктуру терминала, включая четыре цистерны. Фото: пресс-служба Kernel

В пресс-службе компании отметили, что, несмотря на временную потерю операционной способности терминала в Черноморске, Kernel обеспечивает выполнение экспортных контрактов и бесперебойные поставки продукции клиентам. Для этого компания задействует партнерские портовые терминалы в Одессе и на Дунае, а также наземную логистику, включая железнодорожные перевозки.

О Kernel

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, крупнейшим экспортером зерна из Украины и оператором разветвленной сети логистических активов. Компания также входит в число ведущих производителей зерновых и масличных культур в Украине.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировые рынки около 8 млн тонн агропродукции, а доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет около 10%. По итогам 2025 года он уплатил в бюджеты всех уровней 5,7 млрд грн налогов и сборов.

Ранее сообщалось о том, что Kernel приступил к международному аудиту своих экологических проектов по мировому стандарту Verra. Процесс направлен на уменьшение выбросов углерода и проводится совместно с партнером Sentinel Earth. Целью проекта является получение сертификатов углерода.

Автор:
Майя Калына