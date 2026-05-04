Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Чорноморську російські дрони пошкодили портову інфраструктуру Kernel: стався витік понад 1100 тонн олії

Через прямі влучання ворожих БпЛА в олійний термінал Kernel розпочалася масштабна пожежа
Через прямі влучання ворожих БпЛА в олійний термінал Kernel розпочалася масштабна пожежа / Kernel

У ніч проти 3 травня російські дрони вдарили по портовій інфраструктурі Чорноморська. Під обстріл потрапив термінал Kernel з перевалки рослинної олії. Внаслідок прямих влучань зруйновані та пошкоджені резервуари для зберігання олії. Поранено одного співробітника.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Згідно з повідомленням, через масовану атаку стався витік понад 1100 тонн продукції. Його швидко локалізували – олія не потрапила у море, загрози для довкілля немає. 

Фото 2 — У Чорноморську російські дрони пошкодили портову інфраструктуру Kernel: стався витік понад 1100 тонн олії
Внаслідок атаки один резервуар був повністю зруйнований, інші – зазнали пошкоджень. Фото: пресслужба Kernel

"Удар спричинив масштабну пожежу, яка охопила частину виробничих потужностей. Її вдалося оперативно ліквідувати. Вогонь і уламки дронів пошкодили обладнання, офісні приміщення, а також логістичну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено чотири залізничні цистерни", – зазначає пресслужба.

Через значні руйнування підприємство призупинило прийом і відвантаження продукції.

Фото 3 — У Чорноморську російські дрони пошкодили портову інфраструктуру Kernel: стався витік понад 1100 тонн олії
Пошкодження ємності для зберігання олії спричинило витік понад 1100 тонн продукції. Фото: пресслужба Kernel

Один зі співробітників отримав поранення середньої тяжкості від уламків. Йому надано медичну допомогу, загрози життю немає.

Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки масштабів пошкоджень інфраструктури.

Фото 4 — У Чорноморську російські дрони пошкодили портову інфраструктуру Kernel: стався витік понад 1100 тонн олії
Уламки дронів пошкодили логістичну інфраструктуру терміналу, включно з чотирма цистернами. Фото: пресслужба Kernel

У пресслужбі компанії зазначили, що, попри тимчасову втрату операційної спроможності терміналу в Чорноморську, Kernel забезпечує виконання експортних контрактів і безперебійні поставки продукції клієнтам. Для цього компанія задіює партнерські портові термінали в Одесі та на Дунаї, а також наземну логістику, включаючи залізничні перевезення.  

Про Kernel

Kernel – найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України та оператор розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%. За підсумками 2025 року він сплатив до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків і зборів.

Раніше повідомлялося про те, що Kernel розпочав міжнародний аудит своїх екологічних проєктів за світовим стандартом Verra. Процес спрямований на зменшення викидів вуглецю та проводиться спільно з партнером Sentinel Earth. Метою проєкту є отримання вуглецевих сертифікатів.

Автор:
Майя Калина