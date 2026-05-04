У Чорноморську російські дрони пошкодили портову інфраструктуру Kernel: стався витік понад 1100 тонн олії

У ніч проти 3 травня російські дрони вдарили по портовій інфраструктурі Чорноморська. Під обстріл потрапив термінал Kernel з перевалки рослинної олії. Внаслідок прямих влучань зруйновані та пошкоджені резервуари для зберігання олії. Поранено одного співробітника.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Згідно з повідомленням, через масовану атаку стався витік понад 1100 тонн продукції. Його швидко локалізували – олія не потрапила у море, загрози для довкілля немає.

Внаслідок атаки один резервуар був повністю зруйнований, інші – зазнали пошкоджень. Фото: пресслужба Kernel

"Удар спричинив масштабну пожежу, яка охопила частину виробничих потужностей. Її вдалося оперативно ліквідувати. Вогонь і уламки дронів пошкодили обладнання, офісні приміщення, а також логістичну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено чотири залізничні цистерни", – зазначає пресслужба.

Через значні руйнування підприємство призупинило прийом і відвантаження продукції.

Пошкодження ємності для зберігання олії спричинило витік понад 1100 тонн продукції. Фото: пресслужба Kernel

Один зі співробітників отримав поранення середньої тяжкості від уламків. Йому надано медичну допомогу, загрози життю немає.

Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки масштабів пошкоджень інфраструктури.

Уламки дронів пошкодили логістичну інфраструктуру терміналу, включно з чотирма цистернами. Фото: пресслужба Kernel

У пресслужбі компанії зазначили, що, попри тимчасову втрату операційної спроможності терміналу в Чорноморську, Kernel забезпечує виконання експортних контрактів і безперебійні поставки продукції клієнтам. Для цього компанія задіює партнерські портові термінали в Одесі та на Дунаї, а також наземну логістику, включаючи залізничні перевезення.

Про Kernel

Kernel – найбільший у світі виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України та оператор розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%. За підсумками 2025 року він сплатив до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків і зборів.

Раніше повідомлялося про те, що Kernel розпочав міжнародний аудит своїх екологічних проєктів за світовим стандартом Verra. Процес спрямований на зменшення викидів вуглецю та проводиться спільно з партнером Sentinel Earth. Метою проєкту є отримання вуглецевих сертифікатів.