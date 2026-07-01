Бизнес уплатил в госбюджет почти 718 млрд грн: налоговая подвела итоги полугодия

В течение первого полугодия текущего года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 717,7 млрд грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой (ГНС).

Как пишет Delo.ua, об этом заявила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 70,6 млрд грн, или на 10,9%.

Глава ведомства подчеркнула, что положительная динамика сохраняется, несмотря на непрерывное давление военных факторов на отечественный бизнес.

"Война ежедневно влияет на экономику. Разрушенные предприятия, поврежденные энергетические объекты, измененная логистика – это все неизбежно сказывается на работе бизнеса. Но спасибо каждому бизнесу, каждому предприятию, каждому плательщику, которые продолжают выполнять свои обязательства и наполняют бюджет", - подчеркнула она.

Крупнейшие источники наполнения бюджета за первое полугодие

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 204,9 млрд грн (прирост составил +37,1 млрд грн по сравнению с прошлым годом);

- 204,9 млрд грн (прирост составил +37,1 млрд грн по сравнению с прошлым годом); Налог на прибыль предприятий - 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн);

- 186,4 млрд грн (+30,7 млрд грн); НДС (с учетом бюджетного возмещения) - 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн);

- 160,0 млрд грн (+3,9 млрд грн); Акцизный налог с произведенных в Украине товаров - 66,1 млрд грн (+9,6 млрд грн);

- 66,1 млрд грн (+9,6 млрд грн); Рентная плата - 28,8 млрд грн (+7,5 млрд грн).

Отдельно выделяются результаты первого месяца лета. В июне в общий фонд госбюджета было направлено 133 млрд грн.

Этот показатель на 6,5 млрд грн (+5,1%) превысил результаты июня прошлого года, что подтверждает адаптивность украинской экономики к кризисным условиям.

По словам главы ГНС, именно синергия ответственного отношения бизнеса и профессиональной работы команды налоговиков позволяет обеспечивать финансовую устойчивость, которая помогает стране выстоять в условиях полномасштабной войны.

Напомним, предприятия перерабатывающей промышленности по итогам января-мая 2026 года обеспечили 17,9% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины, став самым большим источником его наполнения.