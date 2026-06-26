Бизнес самостоятельно увеличил финансовый результат до налогообложения на 3 млрд грн

Более 100 украинских компаний в январе-мае 2026 добровольно скорректировали цены контролируемых операций и налоговые обязательства в соответствии с требованиями законодательства по трансфертному ценообразованию. Благодаря этому финансовый результат до налогообложения вырос более чем на 3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Налоговой службы.

Трансфертное ценообразование

При этом такие изменения явились следствием самостоятельного анализа операций налогоплательщиками, а не результатом налоговых проверок или применения штрафных санкций.

Благодаря добровольному исправлению налоговых рисков начисления налога на прибыль выросли более чем на 200 млн грн. В то же время отрицательное значение объекта налогообложения сократилось более чем на 1,9 млрд грн.

В Государственной налоговой службе отмечают, что такие результаты подтверждают эффективность риск-ориентированного подхода к контролю за трансфертным ценообразованием. Его главной целью является не применение санкций, а стимулирование бизнеса к самостоятельному приведению показателей контролируемых операций в соответствие с принципом "вытянутой руки".

В ГНС также отмечают, что системный рост объемов добровольных корректировок свидетельствует о постепенном изменении взаимодействия между налоговыми органами и плательщиками. Все больше компаний выбирают путь добровольного выполнения налоговых обязательств, являющийся одним из ключевых показателей развития налогового комплаенса в Украине.

Напомним, предприятия перерабатывающей промышленности по итогам января-мая 2026 года обеспечили 17,9% всех налоговых поступлений в сводный бюджет Украины, став самым большим источником его наполнения.