Бізнес самостійно збільшив фінансовий результат до оподаткування на 3 млрд грн

Понад 100 українських компаній у січні–травні 2026 року добровільно скоригували ціни контрольованих операцій та податкові зобов'язання відповідно до вимог законодавства з трансфертного ціноутворення. Завдяки цьому фінансовий результат до оподаткування зріс більш ніж на 3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Податкової служби.

Трансфертне ціноутворення

При цьому такі зміни стали наслідком самостійного аналізу операцій платниками податків, а не результатом податкових перевірок чи застосування штрафних санкцій.

Завдяки добровільному виправленню податкових ризиків нарахування податку на прибуток зросли більш ніж на 200 млн грн. Водночас від’ємне значення об’єкта оподаткування скоротилося більш ніж на 1,9 млрд грн.

У Державній податковій службі зазначають, що такі результати підтверджують ефективність ризик-орієнтованого підходу до контролю за трансфертним ціноутворенням. Його головною метою є не застосування санкцій, а стимулювання бізнесу до самостійного приведення показників контрольованих операцій у відповідність до принципу "витягнутої руки".

У ДПС також наголошують, що системне зростання обсягів добровільних коригувань свідчить про поступову зміну взаємодії між податковими органами та платниками. Все більше компаній обирають шлях добровільного виконання податкових зобов’язань, що є одним із ключових показників розвитку податкового комплаєнсу в Україні.

Нагадаємо, підприємства переробної промисловості за підсумками січня-травня 2026 року забезпечили 17,9% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету України, ставши найбільшим джерелом його наповнення.