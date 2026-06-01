В Україні скасували занижені податки на курортні та оздоровчі землі

земля
Кабмін ліквідував схему із заниження вартості ділянок в Україні / Depositphotos

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка змінює Методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок. Нові правила вдосконалюють загальну методологію земельної реформи 2021 року та запроваджують низку принципових змін для стимулювання розвитку громад.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки. 

Зазначається, що рішення спрямоване на усунення диспропорцій, які призводили до штучного заниження вартості землі та позбавляли місцеві громади значних податкових надходжень.

Головні нововведення:

  • Скасування прив'язки до адмінцентру. Раніше базові показники рентного доходу залежали виключно від кількості населення адміністративного центру громади. Через це оцінка ділянок у більших або економічно активніших сусідніх населених пунктах тієї ж громади суттєво занижувалася. Відтепер громадам дозволено використовувати для розрахунків показники свого найбільш розвиненого населеного пункту.
  • Переоцінка курортних та оздоровчих земель. Після 2021 року нормативна оцінка великих рекреаційних зон у містах та селищах знизилася, через що санаторії та курорти сплачували мінімальний земельний податок. Тепер такі землі оцінюватимуть за вищим коефіцієнтом — на рівні із забудованими ділянками населених пунктів.
  • Включення Одеси до курортних зон. Кабмін офіційно розширив перелік курортно-рекреаційних зон, включивши до нього місто Одесу, що автоматично збільшить плату за використання місцевих земель.

У відомстві додали, що постанова суттєво спрощує життя бізнесу та землевпорядникам, завдяки трьом важливим змінам:

  • Усунення прогалин при розширенні меж населених пунктів: досі не було механізму, як оцінювати земельні ділянки при розширенні меж населених пунктів до моменту проведення повної оцінки всієї території. Нова постанова запроваджує чіткий та зрозумілий алгоритм для таких випадків.
  • Укрупнення оціночних районів: максимальну площу одного району збільшено до 1500 гектарів, що суттєво спростить виконання робіт.
  • Актуальні дані про якість ґрунтів: виконавці робіт з оцінки тепер можуть уточнювати агровиробничі групи ґрунтів на основі реальних сучасних ґрунтових обстежень. Це дозволить отримувати максимально точні дані. Правило поширюється на всі землі, окрім особливо цінних.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволило оперативніше повертати до безпечного використання сільськогосподарські ділянки, що мають статус потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами, але фактично вже обробляються.

Автор:
Тетяна Бесараб