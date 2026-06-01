В Україні скасували занижені податки на курортні та оздоровчі землі

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка змінює Методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок. Нові правила вдосконалюють загальну методологію земельної реформи 2021 року та запроваджують низку принципових змін для стимулювання розвитку громад.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що рішення спрямоване на усунення диспропорцій, які призводили до штучного заниження вартості землі та позбавляли місцеві громади значних податкових надходжень.

Головні нововведення:

Скасування прив'язки до адмінцентру. Раніше базові показники рентного доходу залежали виключно від кількості населення адміністративного центру громади. Через це оцінка ділянок у більших або економічно активніших сусідніх населених пунктах тієї ж громади суттєво занижувалася. Відтепер громадам дозволено використовувати для розрахунків показники свого найбільш розвиненого населеного пункту.

У відомстві додали, що постанова суттєво спрощує життя бізнесу та землевпорядникам, завдяки трьом важливим змінам:

Усунення прогалин при розширенні меж населених пунктів : досі не було механізму, як оцінювати земельні ділянки при розширенні меж населених пунктів до моменту проведення повної оцінки всієї території. Нова постанова запроваджує чіткий та зрозумілий алгоритм для таких випадків.

