Уряд спростив повернення у використання сільгоспземель із потенційним мінним забрудненням

Уряд змінив порядок обстеження потенційно замінованих сільгоспземель

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить оперативніше повертати до безпечного використання сільськогосподарські ділянки, що мають статус потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами, але фактично вже обробляються.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Уряд вніс зміни до Порядку обстеження земельних ділянок, які користуються податковими пільгами через можливе мінне забруднення. Відтепер органи місцевого самоврядування перевірятимуть, чи використовується така земля за цільовим призначенням. Отримані дані передаватимуться до Центру гуманітарного розмінування.

Після цього фахівці з протимінної діяльності проводитимуть нетехнічне обстеження для підтвердження або спростування факту забруднення. У разі встановлення, що ділянка фактично обробляється, податкові пільги для неї скасовуватимуться.

За даними платформи GRIT, понад 10 тис. гектарів сільськогосподарських земель одночасно мають статус потенційно забруднених і перебувають в обробітку. Саме такі ділянки визначені пріоритетними для перевірки та безпечного повернення до повноцінного господарського використання.

Уряд зазначає, що це один із кроків системної політики з гуманітарного розмінування. З лютого 2022 року до продуктивного використання після очищення від вибухонебезпечних предметів повернуто 49 415 кв. км територій, з них у 2025 році — 21 683 кв. км.

Зазначимо, що станом на грудень що в межах державної програми компенсації вартості розмінування фермерам уже повернули майже 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.

Автор:
Тетяна Гойденко