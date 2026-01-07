Запланована подія 2

Розумне розмінування: Україна переходить до цифрового планування очищення деокупованих земель

Підсумкове засідання Національного органу з питань протимінної діяльності / Міноборони
Підсумкове засідання Національного органу з питань протимінної діяльності / Міноборони

З 2026 року Україна впроваджує цифрову трансформацію у сфері гуманітарного розмінування деокупованих земель, переходячи на високотехнологічні методи планування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Під час підсумкового засідання Національного органу з питань протимінної діяльності відбулася презентація цифрової платформи, над створенням якої працювали українські експерти та науковці у сферах  екології, економіки, геоінформаційних систем і data engineering.

Платформа дає змогу на основі аналізу великих масивів даних визначати пріоритетність розмінування земель сільськогосподарського призначення – тобто спрямовувати ресурси туди, де очищення територій є найнагальнішим.

Підсумки 2025 року

На засіданні оприлюднили результати роботи за минулий рік. Протягом 2025 року підрозділи Сил безпеки та оборони обстежили понад 490 км² сільськогосподарських угідь у дев’яти областях України.

З них 367 км² було повністю очищено від мін та нерозірваних снарядів, що дозволило повернути ці землі в експлуатацію.

План на 2026 рік 

Учасники засідання офіційно схвалили План гуманітарного розмінування на 2026 рік.

Документ розроблено з урахуванням пропозицій усіх суб’єктів протимінної діяльності та з огляду на актуальні безпекові ризики, спричинені триваючою агресією РФ.

Крім того, було оновлено персональний склад Національного органу та затверджено стратегію роботи на поточний рік.

Нагадаємо, центр гуманітарного розмінування успішно завершив торги з очищення трьох об’єктів, які фінансуватимуться за кошти збору “Крок за кроком” на платформі UNITED24. За результатами аукціонів вартість робіт знизилася з 61,4 млн до 53,3 млн грн, що дозволило зекономити понад 8 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб