Розмінування за донати UNITED24: вартість робіт знизилася на понад 8 млн грн

Коаліція розмінування передала Україні понад 200 одиниць техніки.

Центр гуманітарного розмінування успішно завершив торги з очищення трьох об’єктів, які фінансуватимуться за кошти збору “Крок за кроком” на платформі UNITED24. За результатами аукціонів вартість робіт знизилася з 61,4 млн до 53,3 млн грн, що дозволило зекономити понад 8 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Про розмінування

Йдеться про розмінування Високопільської лікарні (Херсонська область), Граківського ліцею (Харківська область) та Феневицького і Ірпінського лісництв на Київщині.

"Я радий, що на аукціони прийшли десять операторів протимінної діяльності, хоча це не класична робота з очищення полів. У підсумки маємо трьох різних переможців на трьох різних обʼєктах, які є важливими для місцевих громад", – прокоментував заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

На початок січня вже підписані договори з операторами, які очищуватимуть територію та будівлі Граківського ліцею і кілька десятків гектарів Феневицького та Ірпінського лісництв. Процедури з підписання договору по Високопільській лікарні ще тривають. 

Довідково

Збір "Крок за кроком" на платформі UNITED24 було запущено спільно з Міністерством економіки, національною платформою гуманітарного розмінування Demine Ukraine та Центром гуманітарного розмінування.

У квітні та травні 2025 року завдяки кампанії вдалося зібрати понад 1,5 млн доларів США. До ініціативи долучилися амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер, фронтмен гурту Gogol Bordello Євген Гудзь, організація Help Ukraine Now та інші донори з більш ніж 120 країн світу.

Нагадаємо, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Фонд Катару для розвитку (QFFD) запускають програму на $10 млн для підтримки сільських громад України, постраждалих від мін і вибухонебезпечних залишків війни, допомагаючи відновити обробіток землі та виробництво.

Автор:
Ольга Опенько