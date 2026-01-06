Запланована подія 2

Разминирование за донаты UNITED24: стоимость работ снизилась более чем на 8 млн грн

Коалиция разминирования передала Украине более 200 единиц техники.

Центр гуманитарного разминирования успешно завершил торги по очистке трех объектов, которые будут финансироваться за счет сбора “Шаг за шагом” на платформе UNITED24. По результатам аукционов стоимость работ снизилась с 61,4 млн до 53,3 млн грн., что позволило сэкономить более 8 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

О разминировании

Речь идет о разминировании Высокопольской больницы (Херсонская область), Граковского лицея (Харьковская область) и Феневицкого и Ирпенского лесничества Киевской области.

"Я рад, что на аукционы пришли десять операторов противоминной деятельности, хотя это не классическая работа по очистке полей. В итоге имеем трех разных победителей на трех разных объектах, которые важны для местных общин", - прокомментировал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

К началу января уже подписаны договоры с операторами, которые будут очищать территорию и здания Граковского лицея и несколько десятков гектаров Феневицкого и Ирпенского лесничества. Процедуры подписания договора по Высокопольской больнице еще продолжаются.

Справочно

Сбор "Шаг за шагом" на платформе UNITED24 был запущен совместно с Министерством экономики, национальной платформой гуманитарного разминирования Demine Ukraine и Центром гуманитарного разминирования.

В апреле и мае 2025 года благодаря кампании удалось собрать более 1,5 млн долл. К инициативе присоединились посол UNITED24 Лиев Шрайбер, фронтмен группы Gogol Bordello Евгений Гудзь, организация Help Ukraine Now и другие доноры из более чем 120 стран мира.

Напомним, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Фонд Катара для развития (QFFD) запускают программу на $10 млн для поддержки сельских общин Украины, пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны, помогая возобновить обработку земли и производство.

Автор:
Ольга Опенько