Разминирование за донаты UNITED24: стоимость работ снизилась более чем на 8 млн грн

Центр гуманитарного разминирования успешно завершил торги по очистке трех объектов, которые будут финансироваться за счет сбора “Шаг за шагом” на платформе UNITED24. По результатам аукционов стоимость работ снизилась с 61,4 млн до 53,3 млн грн., что позволило сэкономить более 8 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

О разминировании

Речь идет о разминировании Высокопольской больницы (Херсонская область), Граковского лицея (Харьковская область) и Феневицкого и Ирпенского лесничества Киевской области.

"Я рад, что на аукционы пришли десять операторов противоминной деятельности, хотя это не классическая работа по очистке полей. В итоге имеем трех разных победителей на трех разных объектах, которые важны для местных общин", - прокомментировал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

К началу января уже подписаны договоры с операторами, которые будут очищать территорию и здания Граковского лицея и несколько десятков гектаров Феневицкого и Ирпенского лесничества. Процедуры подписания договора по Высокопольской больнице еще продолжаются.

Справочно

Сбор "Шаг за шагом" на платформе UNITED24 был запущен совместно с Министерством экономики, национальной платформой гуманитарного разминирования Demine Ukraine и Центром гуманитарного разминирования.

В апреле и мае 2025 года благодаря кампании удалось собрать более 1,5 млн долл. К инициативе присоединились посол UNITED24 Лиев Шрайбер, фронтмен группы Gogol Bordello Евгений Гудзь, организация Help Ukraine Now и другие доноры из более чем 120 стран мира.

Напомним, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Фонд Катара для развития (QFFD) запускают программу на $10 млн для поддержки сельских общин Украины, пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны, помогая возобновить обработку земли и производство.