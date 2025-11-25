Запланована подія 2

Фермер из Херсона получил почти 5 млн грн компенсации за разминирование своей земли

Фермер из Херсонской области получил почти 4,76 миллиона гривен компенсации за разминирование участка площадью более 1 150 гектаров, который очистил за свой счет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Компенсация расходов на разминирование

Речь идет о сельскохозяйственном обществе "Первое мая" в Херсонской области, участок которого специалисты "Укроборонсервиса" очистили от мин и взрывоопасных предметов в марте-апреле 2023 года. Площадь очищенной земли превышает 1150 гектаров, а стоимость проведенных работ достигала почти 6 миллионов гривен.

В рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования фермер получил 80% расходов, что составило 4,76 миллиона гривен.

"Для получения компенсации стоимости работ по разминированию, осуществленных до 15 апреля 2024 года, фермеры должны предоставить документы для подтверждения очистки и что его осуществляли сертифицированные специалисты. Имеем теперь успешный кейс "Первого мая",которые собрали необходимые документы, подали заявку для участия в программе, и через 51 день, 81, 21 ноября. оборотные средства – это большая устойчивость бизнеса, который кормит всю Украину", – подчеркнул замминистра экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

Участок, за который сельхозобщество "Первое мая" получило компенсацию, расположен в Бериславском районе Херсонской области. Там выращивают в основном зерновые или масличные культуры. Во время наступления россиян в 2022 году часть этих земель пострадала от боевых действий, а значительная часть техники животноводческие комплексы были повреждены или уничтожены в результате обстрелов.

О программе

Государственная программа компенсации стоимости разминирования аграрных земель позволяет фермерам получить возмещение расходов на гуманитарное разминирование. Фермеры, которые планируют очистку своих угодий, могут получить 100% стоимости работ, тогда как те, кто уже провел разминирование в период с 24 февраля 2022 года по 15 апреля 2024 года, получают компенсацию в размере 80% затрат.

Для участия в программе необходимо подать заявку через Государственный аграрный реестр. Пользоваться этой возможностью могут не только фермеры, но и физические лица или самозанятые в сфере сельского хозяйства, что было закреплено недавними изменениями, принятыми Кабинетом Министров Украины.

Заметим, что с января по ноябрь 2025 специалисты очистили от взрывоопасных предметов  34300 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. В общей сложности с начала года было обследовано более 43 000 гектаров территорий.

Автор:
Ольга Опенько