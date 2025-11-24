ЕС инвестировал 400 млн евро в разминирование Украины и усиливает поддержку Николаевщины

Европейский Союз инвестировал вместе с международными партнерами 400 млн евро в разминирование украинских территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. Об этом во время визита в Николаев рассказал руководитель службы инструментов внешней политики Еврокомиссии Петер Вагнер.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, Николаевщина остается одним из самых заминированных регионов страны, поэтому большая часть помощи направлена именно сюда.

Вторым приоритетом ЕС он назвал подготовку региона к зиме – в частности, обеспечение стабильного доступа к электроэнергии и чистой воде. В общинах области уже установлено 15 станций очистки воды и солнечные панели, позволяющие им работать даже при отключении электроэнергии.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что Евросоюз остается крупнейшим партнером Украины: с начала полномасштабной войны совокупная поддержка превысила 180 млрд. евро и охватывает как гуманитарные, так и военные нужды. Она также отметила, что Николаевская область является регионом с наибольшим количеством проектов, реализуемых при поддержке ЕС.

В ходе общения с журналистами представители ЕС признались, что впервые посетили Николаев. Матернова добавила, что хотела вернуться сюда в сезон местных помидоров и отметила высокое качество местного красного вина.

Ранее сообщалось, что Николаевская область получила современное оборудование для подводного разминирования в рамках сотрудничества ЕС и ПРООН в Украине. Речь идет о металлодетекторе Vallon VMW1 Underwater и дистанционно управляемом подводном аппарате ROV.

Заметим, что с января по ноябрь 2025 специалисты очистили от взрывоопасных предметов 34 300 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. В общей сложности с начала года было обследовано более 43 000 гектаров территорий.