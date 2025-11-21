Сертификацию машин для гуманитарного разминирования позволили проводить негосударственным органам

Правительство расширило список аккредитованных органов, имеющих право сертифицировать машины для гуманитарного разминирования. Теперь такие услуги смогут предоставлять не только государственные учреждения, но и другие аккредитованные структуры независимо от формы собственности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Сертификация техники для разминирования

Если раньше право предоставлять такие услуги обладал исключительно Государственным научно-исследовательским институтом испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ), то теперь к этому процессу могут приобщаться и другие аккредитованные учреждения.

Кроме того, постановление уточняет определение механизированных средств разминирования и вводит новый термин "оборудование для обнаружения взрывоопасных предметов", что будет способствовать более четкому правовому регулированию в сфере гуманитарного разминирования.

"Украина сейчас среди лидеров как по количеству машин разминирования, работающих в полях, так и по разработкам в сфере противоминной деятельности. Учитывая, что сама сертификация довольно сложный и длительный процесс, мы заинтересованы в том, чтобы нарастить и способности органов, сертифицирующих машины и другое оборудование для нужд гуманитарного разминирования. более низкие цены на услуги", – подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

Создание рынка услуг сертификации будет способствовать гибкости процессов, созданию новых специализированных полигонов и других ресурсов для испытаний, расширит географию их расположения и сделает более доступными для производителей, отмечают в пресс-службе.

Напомним, с января по ноябрь 2025 специалисты очистили от взрывоопасных предметов 34 300 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. В общей сложности с начала года было обследовано более 43 000 гектаров территорий.