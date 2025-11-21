Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сертификацию машин для гуманитарного разминирования позволили проводить негосударственным органам

разминирование
В Украине расширили перечень органов для сертификации средств разминирования / Минэкономики

Правительство расширило список аккредитованных органов, имеющих право сертифицировать машины для гуманитарного разминирования. Теперь такие услуги смогут предоставлять не только государственные учреждения, но и другие аккредитованные структуры независимо от формы собственности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Сертификация техники для разминирования

Если раньше право предоставлять такие услуги обладал исключительно Государственным научно-исследовательским институтом испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ), то теперь к этому процессу могут приобщаться и другие аккредитованные учреждения.

Кроме того, постановление уточняет определение механизированных средств разминирования и вводит новый термин "оборудование для обнаружения взрывоопасных предметов", что будет способствовать более четкому правовому регулированию в сфере гуманитарного разминирования.

"Украина сейчас среди лидеров как по количеству машин разминирования, работающих в полях, так и по разработкам в сфере противоминной деятельности. Учитывая, что сама сертификация довольно сложный и длительный процесс, мы заинтересованы в том, чтобы нарастить и способности органов, сертифицирующих машины и другое оборудование для нужд гуманитарного разминирования. более низкие цены на услуги", – подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

Создание рынка услуг сертификации будет способствовать гибкости процессов, созданию новых специализированных полигонов и других ресурсов для испытаний, расширит географию их расположения и сделает более доступными для производителей, отмечают в пресс-службе.

Напомним, с января по ноябрь 2025 специалисты очистили от взрывоопасных предметов 34 300 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. В общей сложности с начала года было обследовано более 43 000 гектаров территорий.

Автор:
Ольга Опенько