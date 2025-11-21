Запланована подія 2

Сертифікацію машин для гуманітарного розмінування дозволили проводити недержавним органам

В Україні розширили перелік органів для сертифікації засобів розмінування / Мінекономіки

Уряд розширив перелік акредитованих органів, які мають право сертифікувати машини для гуманітарного розмінування. Відтепер такі послуги зможуть надавати не лише державні установи, а й інші акредитовані структури незалежно від форми власності. 

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Сертифікація техніки для розмінування

 Якщо раніше право надавати такі послуги мав виключно Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ДНДІ), то відтепер до цього процесу можуть долучатися й інші акредитовані установи.

Крім того, постанова уточнює визначення механізованих засобів розмінування та вводить новий термін - "обладнання для виявлення вибухонебезпечних предметів", що сприятиме більш чіткому правовому регулюванню у сфері гуманітарного розмінування.

"Україна зараз серед лідерів як за кількістю машин розмінування, які працюють в полях, так і за розробками у сфері протимінної діяльності. З огляду на те що сама сертифікація доволі складний і тривалий процес, ми зацікавлені в тому, щоб наростити і спроможності органів, які сертифікують машини та інше обладнання для потреб гуманітарного розмінування. Бо конкуренція – це і більше полігонів, і якісніше обладнання, і, зрештою, нижчі ціни на послуги", – підкреслив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Створення ринку послуг сертифікації сприятиме гнучкості процесів, створенню нових спеціалізованих полігонів й інших ресурсів для випробувань, розширить географію їх розташування та зробить більш доступними для виробників, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, з січня по листопад 2025 року фахівці очистили від вибухонебезпечних предметів 34 300 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Загалом з початку року було обстежено понад 43 000 гектарів територій.

Автор:
Ольга Опенько