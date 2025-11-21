- Категорія
Сертифікацію машин для гуманітарного розмінування дозволили проводити недержавним органам
Уряд розширив перелік акредитованих органів, які мають право сертифікувати машини для гуманітарного розмінування. Відтепер такі послуги зможуть надавати не лише державні установи, а й інші акредитовані структури незалежно від форми власності.
Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Сертифікація техніки для розмінування
Якщо раніше право надавати такі послуги мав виключно Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ДНДІ), то відтепер до цього процесу можуть долучатися й інші акредитовані установи.
Крім того, постанова уточнює визначення механізованих засобів розмінування та вводить новий термін - "обладнання для виявлення вибухонебезпечних предметів", що сприятиме більш чіткому правовому регулюванню у сфері гуманітарного розмінування.
"Україна зараз серед лідерів як за кількістю машин розмінування, які працюють в полях, так і за розробками у сфері протимінної діяльності. З огляду на те що сама сертифікація доволі складний і тривалий процес, ми зацікавлені в тому, щоб наростити і спроможності органів, які сертифікують машини та інше обладнання для потреб гуманітарного розмінування. Бо конкуренція – це і більше полігонів, і якісніше обладнання, і, зрештою, нижчі ціни на послуги", – підкреслив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.
Створення ринку послуг сертифікації сприятиме гнучкості процесів, створенню нових спеціалізованих полігонів й інших ресурсів для випробувань, розширить географію їх розташування та зробить більш доступними для виробників, наголошують в пресслужбі.
Нагадаємо, з січня по листопад 2025 року фахівці очистили від вибухонебезпечних предметів 34 300 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Загалом з початку року було обстежено понад 43 000 гектарів територій.