Новини
Дата публікації
ЄС інвестував 400 млн євро в розмінування України та посилює підтримку Миколаївщини

Європейський Союз інвестував разом із міжнародними партнерами 400 млн євро у розмінування українських територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. Про це під час візиту до Миколаєва розповів керівник служби інструментів зовнішньої політики Єврокомісії Петер Вагнер.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, Миколаївщина залишається одним із найбільш замінованих регіонів країни, тому значна частина допомоги спрямована саме сюди.

Другим пріоритетом ЄС він назвав підготовку регіону до зими — зокрема, забезпечення стабільного доступу до електроенергії та чистої води. У громадах області вже встановлено 15 станцій очищення води та сонячні панелі, що дозволяють їм працювати навіть під час відключень електроенергії.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова підкреслила, що Євросоюз залишається найбільшим партнером України: з початку повномасштабної війни сукупна підтримка перевищила 180 млрд євро й охоплює як гуманітарні, так і військові потреби. Вона також зазначила, що Миколаївська область є регіоном із найбільшою кількістю проєктів, реалізованих за підтримки ЄС.

Під час спілкування з журналістами представники ЄС зізналися, що вперше відвідали Миколаїв. Матернова додала, що хотіла б повернутися сюди в сезон місцевих помідорів і відзначила високу якість місцевого червоного вина.

Раніше повідомлялося, що Миколаївщина отримала сучасне обладнання для підводного розмінування в межах співпраці ЄС та ПРООН в Україні. Йдеться про металодетектор Vallon VMW1 Underwater та дистанційно керований підводний апарат ROV.

Зауважимо, що з січня по листопад 2025 року фахівці очистили від вибухонебезпечних предметів 34 300 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Загалом з початку року було обстежено понад 43 000 гектарів територій.

Автор:
Тетяна Гойденко