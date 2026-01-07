Разумное разминирование: Украина переходит к цифровому планированию очистки деоккупированных земель

С 2026 года Украина внедряет цифровую трансформацию в сфере гуманитарного разминирования деоккупированных земель, переходя на высокотехнологичные методы планирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ходе итогового заседания Национального органа по противоминной деятельности состоялась презентация цифровой платформы, над созданием которой работали украинские эксперты и ученые в сферах экологии, экономики, геоинформационных систем и data engineering.

Платформа позволяет на основе анализа больших массивов данных определять приоритетность разминирования земель сельскохозяйственного назначения – то есть направлять ресурсы туда, где очищение территорий является наиболее актуальным.

Итоги 2025 года

На заседании были обнародованы результаты работы за прошлый год. В течение 2025 года подразделения Сил безопасности и обороны обследовали более 490 км сельскохозяйственных угодий в девяти областях Украины.

Из них 367 км было полностью очищено от мин и неразорванных снарядов, что позволило вернуть эти земли в эксплуатацию.

План на 2026 год

Участники заседания официально одобрили План гуманитарного разминирования на 2026 год.

Документ разработан на основе предложений всех субъектов противоминной деятельности и с учетом актуальных рисков безопасности, вызванных продолжающейся агрессией РФ.

Кроме того, был обновлен персональный состав Национального органа и утверждена стратегия работы на текущий год.

Напомним, центр гуманитарного разминирования успешно завершил торги по очистке трех объектов, которые будут финансироваться за счет сбора “Шаг за шагом” на платформе UNITED24. По результатам аукционов стоимость работ снизилась с 61,4 млн. до 53,3 млн. грн., что позволило сэкономить более 8 млн. грн.