Минобороны в 2025 году разминировало 66 тыс. га деоккупированных земель

В течение 2025 года подразделения разминирования Министерства обороны Украины очистили более 66 тыс. гектаров освобожденных территорий, загрязненных взрывоопасными предметами в результате вооруженной агрессии России. В общей сложности саперы обнаружили и уничтожили более 63 тыс. боеприпасов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Разминирование деоккупированных территорий

В частности, восстановлена безопасность:

62 270,98 га сельскохозяйственных угодий;

204,66 км автомобильных дорог;

71,46 га акваторий;

274,38 км железнодорожных дорог;

21,76 км трубопроводов;

86,32 км линий электропередачи

Кроме того, в течение года специалисты по разминированию обнаружили и уничтожили 63535 взрывоопасных предметов. В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украине ликвидировано уже 480 412 таких объектов.

В то же время, существенно возросло количество сертифицированных операторов противоминной деятельности - за год их стало на 60 больше. По состоянию на 31 декабря 2025 года в Украине работали 132 сертифицированных оператора.

Согласно Закону Украины "О противоминной деятельности в Украине", к выполнению работ по гуманитарному разминированию привлекаются исключительно сертифицированные операторы противоминной деятельности.

Напомним, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Фонд Катара для развития (QFFD) запускают программу на $10 млн для поддержки сельских общин Украины, пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны, помогая возобновить обработку земли и производство.