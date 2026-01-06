Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,42

+0,13

EUR

49,51

--0,07

Наличный курс:

USD

42,80

42,65

EUR

50,25

50,00

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минобороны в 2025 году разминировало 66 тыс. га деоккупированных земель

саперы, мины, НАТО
Более 63 тыс. боеприпасов уничтожены / ГСЧС

В течение 2025 года подразделения разминирования Министерства обороны Украины очистили более 66 тыс. гектаров освобожденных территорий, загрязненных взрывоопасными предметами в результате вооруженной агрессии России. В общей сложности саперы обнаружили и уничтожили более 63 тыс. боеприпасов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Разминирование деоккупированных территорий

В частности, восстановлена безопасность:

  • 62 270,98 га сельскохозяйственных угодий;
  • 204,66 км автомобильных дорог;
  • 71,46 га акваторий;
  • 274,38 км железнодорожных дорог;
  • 21,76 км трубопроводов;
  • 86,32 км линий электропередачи

Кроме того, в течение года специалисты по разминированию обнаружили и уничтожили 63535 взрывоопасных предметов. В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украине ликвидировано уже 480 412 таких объектов.

В то же время, существенно возросло количество сертифицированных операторов противоминной деятельности - за год их стало на 60 больше. По состоянию на 31 декабря 2025 года в Украине работали 132 сертифицированных оператора.

Согласно Закону Украины "О противоминной деятельности в Украине", к выполнению работ по гуманитарному разминированию привлекаются исключительно сертифицированные операторы противоминной деятельности.

Напомним, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Фонд Катара для развития (QFFD) запускают программу на $10 млн для поддержки сельских общин Украины, пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны, помогая возобновить обработку земли и производство.

Автор:
Ольга Опенько