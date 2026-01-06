Запланована подія 2

Міноборони у 2025 році розмінувало 66 тис. га деокупованих земель

сапери, міни, НАТО
Понад 63 тис. боєприпасів знищено / ДСНС

Упродовж 2025 року підрозділи розмінування Міністерства оборони України очистили понад 66 тис. гектарів звільнених територій, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок збройної агресії Росії. Загалом сапери виявили та знищили понад 63 тис. боєприпасів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Розмінування деокупованих територій

Зокрема, відновлено безпеку:

  • 62 270,98 га сільськогосподарських угідь; 
  • 204,66 км автомобільних доріг;
  •  71,46 га акваторій; 
  • 274,38 км залізничних доріг; 
  • 21,76 км трубопроводів; 
  • 86,32 км ліній електропередачі

Крім того, упродовж року фахівці з розмінування виявили та знищили 63 535 вибухонебезпечних предметів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні ліквідовано вже 480 412 таких об’єктів.

Водночас суттєво зросла кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності - за рік їх стало на 60 більше. Станом на 31 грудня 2025 року в Україні працювали 132 сертифіковані оператори.

Згідно із Законом України "Про протимінну діяльність в Україні", до виконання робіт з гуманітарного розмінування залучаються виключно сертифіковані оператори протимінної діяльності.

Нагадаємо, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Фонд Катару для розвитку (QFFD) запускають програму на $10 млн для підтримки сільських громад України, постраждалих від мін і вибухонебезпечних залишків війни, допомагаючи відновити обробіток землі та виробництво.

Автор:
Ольга Опенько