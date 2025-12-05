Гуманітарне розмінування: аграріям уже повернули майже 10 тис. гектарів земель

У Києві 5 грудня відбувся третій щорічний Demine Ukraine Forum 2025, який зібрав понад 500 учасників – представників уряду, міжнародних партнерів, виробників, інноваторів та громадських організацій. Центральною темою заходу стали результати та подальші кроки у сфері гуманітарного розмінування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Форум відкрив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, який повідомив, що в межах державної програми компенсації вартості розмінування фермерам уже повернули майже 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.

Міністр наголосив, що розширення програми на домогосподарства та на ділянки "Земельного банку" дозволить прискорити очищення угідь.

За словами Соболєва, попри складні прогнози, аграрний сектор демонструє позитивну динаміку:

показники року зрівняються з результатами 2024-го,

частину врожаю фермери зібрали на вже розмінованих територіях,

у Харківській, Сумській та Чернігівській областях урожай виявився навіть більшим, ніж торік.

Україна отримує значну допомогу від партнерів. Внесок міжнародної спільноти на гуманітарне розмінування вже досяг 1,5 млрд доларів. Найбільшими донорами стали США, Фонд Говарда Баффета, Швейцарія, Норвегія, Німеччина, ЄС, Нідерланди, Швеція, Японія та Франція. Частина проєктів уже реалізована, інші – заплановані до 2030 року.

Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лутсма підкреслив, що розмінування – це не просто витрати, а інвестиція в людей, економіку та відновлення України. Він зазначив, що розмінування сприяє поверненню громад, відновленню господарств та стабілізації регіонів, які постраждали від війни.

Нова система розмінування

Заступник міністра Ігор Безкаравайний презентував систему GRIT, яка працює на базі технологій Palantir і допомагає визначати пріоритетні території для розмінування.

Система створює цифрові двійники земель, аналізує великі масиви даних та виявляє ділянки, де невеликі вузькі місця блокують доступ до значно більших площ, які можна було б передати фермерам.

"GRIT не змінює процес протимінної діяльності, а робить його розумнішим, точнішим та керованішим. Сама структура IMAS (Міжнародні стандарти протимінної діяльності) залишається незмінною", – наголосив Безкаравайний.

Додамо, від початку повномасштабної війни підрозділи розмінування Сил безпеки та оборони України ліквідували понад 1 млн вибухонебезпечних предметів.