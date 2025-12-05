Гуманитарное разминирование: аграриям уже вернули около 10 тыс. гектаров земель

В Киеве 5 декабря состоялся третий ежегодный Demine Ukraine Forum 2025, собравший более 500 участников – представителей правительства, международных партнеров, производителей, инноваторов и общественных организаций. Центральной темой мероприятия стали результаты и дальнейшие шаги в области гуманитарного разминирования.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Форум открыл Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, сообщил, что в рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования фермерам уже вернули почти 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Министр подчеркнул, что расширение программы на домохозяйства и на участки "Земельного банка" позволит ускорить очищение угодий.

По словам Соболева, несмотря на сложные прогнозы, аграрный сектор демонстрирует положительную динамику:

показатели года сравняются с результатами 2024-го,

часть урожая фермеры собрали на уже разминированных территориях,

в Харьковской, Сумской и Черниговской областях урожай оказался даже больше, чем в прошлом.

Украина получает большую помощь от партнеров. Вклад международного сообщества на гуманитарное разминирование уже достиг 1,5 млрд. долларов. Наибольшими донорами стали США, Фонд Говарда Баффета, Швейцария, Норвегия, Германия, ЕС, Нидерланды, Швеция, Япония и Франция. Часть проектов уже реализована, другие – запланированы к 2030 году.

Постоянный представитель ПРООН в Украине Ауке Лутсма подчеркнул, что разминирование – это не просто расходы, а инвестиция в людей, экономику и восстановление Украины. Он отметил, что разминирование способствует возвращению общин, восстановлению хозяйств и стабилизации пострадавших от войны регионов.

Новая система разминирования

Заместитель министра Игорь Безкаравайный представил систему GRIT, которая работает на базе технологий Palantir и помогает определять приоритетные территории для разминирования.

Система создает цифровые двойники земель, анализирует большие массивы данных и обнаруживает участки, где небольшие узкие места блокируют доступ к значительно большим площадям, которые можно было бы передать фермерам.

"GRIT не изменяет процесс противоминной деятельности, а делает его более умным, более точным и управляемым. Сама структура IMAS (Международные стандарты противоминной деятельности) остается неизменной", - подчеркнул Безкаравайный.

Добавим, с начала полномасштабной войны подразделения разминирования Сил безопасности и обороны Украины ликвидировали более 1 млн. взрывоопасных предметов.