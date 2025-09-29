Запланована подія 2

Разминирование в Украине: с начала полномасштабной войны обезврежено более 1 млн взрывоопасных предметов

разминирование
Противоположная деятельность в Украине. Фото: ГСЧС

С начала полномасштабной войны подразделения разминирования Сил безопасности и обороны Украины ликвидировали более 1 млн взрывоопасных предметов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Противоположная деятельность в Украине

По данным Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, подразделения разминирования обследовали почти 6500 км территорий, проверили 9691 км автодорог, 10164 км линий электропередач и 3748 км железных дорог. Кроме того, после проведения нетехнического обследования 37 тыс. км² деоккупированных территорий признаны безопасными и доступными для использования.

Благодаря системной и координированной работе операторов противоминной деятельности темпы разминирования увеличиваются. Если в 2024 году было разминировано 38 км территорий, то только в этом году уже обследовано почти 150 км.

Напомним, в августе 2025 операторы противоминной деятельности очистили 220 гектаров агроземель в пределах пяти договоров с Центром гуманитарного разминирования. Стоимость этих работ составила 13,2 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько