Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство упростило возврат в использование сельхозземель с потенциальным минным загрязнением

мины, разминирование
Правительство изменило порядок обследования потенциально заминированных сельхозземель

Кабинет министров принял решение, которое позволит более оперативно возвращать к безопасному использованию сельскохозяйственные участки, имеющие статус потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, но фактически уже обрабатываемые.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Правительство внесло изменения в Порядок обследования земельных участков, пользующихся налоговыми льготами из-за возможного минного загрязнения. Теперь органы местного самоуправления будут проверять, используется ли такая земля по целевому назначению. Полученные данные будут передаваться в Центр гуманитарного разминирования.

После этого специалисты по противоминной деятельности будут проводить нетехническое обследование для подтверждения или опровержения факта загрязнения. В случае установления, что участок фактически обрабатывается, налоговые льготы для него будут отменены.

По данным платформы GRIT, более 10 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель одновременно имеют статус потенциально загрязненных и находятся в обработке. Именно такие участки определены приоритетными для проверки и безопасного возвращения полноценного хозяйственного использования.

Правительство отмечает, что это один из шагов системной политики гуманитарного разминирования. С февраля 2022 к продуктивному использованию после очистки от взрывоопасных предметов возвращено 49 415 кв. км территорий, из них в 2025 году - 21 683 кв. км.

Отметим, что на декабрь в рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования фермерам уже вернули почти 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Автор:
Татьяна Гойденко