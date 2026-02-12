Правительство упростило возврат в использование сельхозземель с потенциальным минным загрязнением

Кабинет министров принял решение, которое позволит более оперативно возвращать к безопасному использованию сельскохозяйственные участки, имеющие статус потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, но фактически уже обрабатываемые.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Правительство внесло изменения в Порядок обследования земельных участков, пользующихся налоговыми льготами из-за возможного минного загрязнения. Теперь органы местного самоуправления будут проверять, используется ли такая земля по целевому назначению. Полученные данные будут передаваться в Центр гуманитарного разминирования.

После этого специалисты по противоминной деятельности будут проводить нетехническое обследование для подтверждения или опровержения факта загрязнения. В случае установления, что участок фактически обрабатывается, налоговые льготы для него будут отменены.

По данным платформы GRIT, более 10 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель одновременно имеют статус потенциально загрязненных и находятся в обработке. Именно такие участки определены приоритетными для проверки и безопасного возвращения полноценного хозяйственного использования.

Правительство отмечает, что это один из шагов системной политики гуманитарного разминирования. С февраля 2022 к продуктивному использованию после очистки от взрывоопасных предметов возвращено 49 415 кв. км территорий, из них в 2025 году - 21 683 кв. км.

Отметим, что на декабрь в рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования фермерам уже вернули почти 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.