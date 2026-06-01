В Украине отменили заниженные налоги на курортные и оздоровительные земли

Кабмин ликвидировал схему по занижению стоимости участков в Украине / Depositphotos

Кабинет Министров Украины принял постановление, изменяющее Методику нормативной денежной оценки (НГО) земельных участков. Новые правила усовершенствуют общую методологию земельной реформы 2021 года и вводят ряд принципиальных изменений для стимулирования развития общин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Решение направлено на устранение диспропорций, которые приводили к искусственному занижению стоимости земли и лишали местные общины значительных налоговых поступлений.

Главные нововведения:

  • Отмена привязки к админцентру. Ранее базовые показатели рентного дохода зависели исключительно от населения административного центра общины. Поэтому оценка участков в более крупных или экономически активных соседних населенных пунктах той же общины существенно занижалась. Теперь общинам разрешено использовать для расчетов показатели своего наиболее развитого населенного пункта.
  • Переоценка курортных и оздоровительных земель. После 2021 нормативная оценка крупных рекреационных зон в городах и поселках снизилась, из-за чего санатории и курорты платили минимальный земельный налог. Теперь такие земли будут оцениваться по более высокому коэффициенту — на уровне с застроенными участками населенных пунктов.
  • Включение Одессы в курортные зоны. Кабмин официально расширил список курортно-рекреационных зон, включив в него город Одессу, что автоматически увеличит плату за использование местных земель.

В ведомстве добавили, что постановление существенно упрощает жизнь бизнеса и землеустроителям, благодаря трем важным изменениям:

  • Устранение пробелов при расширении границ населенных пунктов : до сих пор не было механизма, как оценивать земельные участки при расширении границ населенных пунктов до момента проведения полной оценки всей территории. Новое постановление вводит четкий и понятный алгоритм таких случаев.
  • Укрупнение оценочных районов : максимальная площадь одного района увеличена до 1500 гектаров, что существенно упростит выполнение работ.
  • Актуальные данные о качестве грунтов : производители работ по оценке теперь могут уточнять агропроизводственные группы грунтов на основе реальных современных грунтовых обследований. Это позволит получать максимально точные данные. Правило распространяется на все земли, кроме ценных.

Напомним, недавно Кабинет министров принял решение, позволившее более оперативно возвращать к безопасному использованию сельскохозяйственные участки, имеющие статус потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, но фактически уже обрабатываемые.

Автор:
Татьяна Бессараб