Оценку сельхозземель меняют: правительство учло климат и потерю орошения

Правительство обновило методику нормативной денежной оценки сельскохозяйственных земель, сделав акцент на более точном учете климатических факторов и последствий разрушения оросительной инфраструктуры, в частности из-за подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Новые правила, прежде всего, касаются южных и прифронтовых регионов — Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Изменения предполагают, что при расчете стоимости земли будет учитываться актуальный уровень влагообеспечения на основе гидрометеорологических данных. Отдельно будет фиксироваться влияние потери орошения, что напрямую влияет на продуктивность почв и экономическую эффективность агропроизводства.

Обновленная методика также изменяет подход к доступу данных. Владельцы и пользователи земельных участков смогут получать подъемники с учетом конкретной даты, а документы будут содержать более подробную информацию о параметрах расчета и характеристиках участков.

Это должно повысить прозрачность оценки и снизить риски спорных трактовок стоимости земли.

Изменение подхода напрямую влияет на налоговую нагрузку и планирование деятельности аграриев, особенно в регионах, где из-за военных действий и климатических изменений условия ведения хозяйства существенно ухудшились.

Отметим, что обновленная методика должна сделать оценку агроземель более приближенной к реальным условиям их использования и уменьшить перекосы в налоговой нагрузке для аграриев.

Напомним, недавно Кабинет министров принял решение, позволившее более оперативно возвращать к безопасному использованию сельскохозяйственные участки, имеющие статус потенциально загрязненных взрывоопасными предметами, но фактически уже обрабатываемые.