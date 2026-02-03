В ГНС рассказали, какой коэффициент индексации земель нужно учесть аграриям в декларации

Для расчета налоговых обязательств в 2026 году будет применяться коэффициент индексации нормативной денежной оценки (НПО) земель за 2025 год – 1,08. Этот показатель универсален: он действует для всех категорий земель и угодий, включая пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Именно с учетом этого показателя плательщики единого налога четвертой группы – сельскохозяйственные товаропроизводители будут определять налогооблагаемую базу. Для них ею нормативная денежная оценка 1 гектара сельскохозяйственных угодий, проиндексированная по состоянию на 1 января базового налогового года, согласно Налоговому кодексу Украины.

Этот же алгоритм работает и для земель водного фонда. В этом случае базой будет НГО пашни в соответствующей области (или АР Крым) с учетом того же коэффициента 1,08.

В ГНС обращают внимание, что при определении минимального налогового обязательства за 2025 год, декларируемого в составе декларации за 2026 год, применяется другой показатель – коэффициент индексации за 2024 год в размере 1,12, что также распространяется на все категории земель и виды угодий, в том числе сельскохозяйственных.

Ранее сообщалось, что с момента открытия рынка земли в Украине на треть сократилось количество крупных землевладельцев среди компаний. 91 компания уменьшила свои земельные банки до уровня менее 100 гектаров за два года. 31% всех земельных участков, которыми владеет бизнес, приходится на 10 компаний-землевладельцев.