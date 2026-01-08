Запланована подія 2

Рынок земли Украины в 2025 году: как росли цены в зависимости от региона

земля, поле, деревья
Стоимость сельскохозяйственных земель выросла в западных и центральных областях / Pixabay

В 2025 году рынок сельскохозяйственных земель Украины демонстрировал стабильную и прогнозируемую динамику: стоимость участков росла в зависимости от ситуации и региона.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

"Несмотря на полномасштабную войну, рынок сохраняет функциональность и демонстрирует последовательное развитие. Если на начальном этапе открытия рынка ключевым фактором был объем земельного банка, то в 2025 году фокус сместился на качество участков и их расположение", - говорится в сообщении.

В 2025 году, с января по середину декабря, на рынке сельскохозяйственных земель Украины:

Было отчуждено 115,6 тыс. Земельных участков общей площадью свыше 340 тыс. га. Среди них:

  • Юридические лица приобрели 43 012 участков (128 212 га), средняя цена за 1 га – 74 323 грн.
  • Физические лица приобрели 72 597 участков (211 962 га), средняя цена за 1 га – 47 246 грн.
Региональная динамика цен на землю:

Самые высокие цены наблюдаются в западных и центральных областях:

  • Ивано-Франковская – до 165 615 грн/га.
  • Тернопольская - до 126 068 грн/га.
  • Львовская и Винницкая - более 80-100 тыс. грн/га.
Самые дешевые участки – в прифронтовых регионах:

  • Херсонская, Николаевская, Запорожская – 35–38 тыс. грн/га.
"Несмотря на военные риски, в 2025 году рынок сельскохозяйственных земель сохранил ликвидность, продемонстрировал устойчивый рост стоимости и сложившуюся структуру спроса. В 2026 году ключевыми факторами его развития и в дальнейшем будут оставаться безопасная ситуация, региональная специфика и инвестиционная привлекательность земельных участков", - отметил заместитель министра экономики.

Напомним, уровень коррупции в земельных вопросах агросектора снизился. В 2025 году только 14% опрошенных представителей микро-, малого и среднего агробизнеса отметили, что сталкивались с коррупционными ситуациями, в то время как в начале 2021 года этот показатель составил 24%.

Автор:
Ольга Опенько