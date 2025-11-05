Коррупция по земельным вопросам за четыре года сократилась почти вдвое – исследование

Уровень коррупции по земельным вопросам в агросекторе уменьшается. В этом году с коррупционными ситуациями сталкивались 14% опрошенных представителей микро, малого и среднего агробизнеса, в то время как в начале 2021 года этот показатель составил 24%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), со ссылкой на результаты исследования агентства Info Sapiens.

Так, по данным опроса бизнеса, в 2024 году о коррупционном опыте в сфере строительства и земельных отношений заявили 27,9% респондентов, а в 2021-м – 32,5%.

Главное влияние на уменьшение коррупции оказала реализация земельной реформы. В частности:

отмена моратория на отчуждение земельных участков;

внедрение рынка земель и земельных аукционов;

приостановка безвозмездной передачи земель на время военного положения;

цифровизация ряда государственных сервисов в области Государственного земельного кадастра.

Несмотря на общее улучшение, оба исследования указывают на наиболее коррумпированные зоны:

чаще всего бизнес сталкивается с коррупцией при решении вопроса передачи земельного участка в собственность или пользование;

наиболее коррумпированными органами уже четвертый год называют сельские, поселковые и городские советы — органы, в полномочия которых входят эти вопросы.

Динамика по макрорегионам (2024-2025 годы):

Юг – 13% (-13%);

Центр - 14% (-13%);

Запад - 14% (-7%);

Север -14% (-10%);

Восток – 15% (-5%),

Замглавы НАПК Дмитрий Калмыков прокомментировал: "Коррупция в земельной сфере неразрывно связана с системными проблемами, которые можно решить исключительно системными решениями... Ключевые инициативы в этой сфере будут заложены нами в проект Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы". Он отметил необходимость дальнейшей автоматизации, цифровизации и повышения прозрачности.

Напомним, в июле Кабмин продолжил пилотный проект по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями.