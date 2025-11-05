Запланована подія 2

Коррупция по земельным вопросам за четыре года сократилась почти вдвое – исследование

коррупция, взятка, мужчины
В земельных вопросах снизилась коррупция. / Shutterstock

Уровень коррупции по земельным вопросам в агросекторе уменьшается. В этом году с коррупционными ситуациями сталкивались 14% опрошенных представителей микро, малого и среднего агробизнеса, в то время как в начале 2021 года этот показатель составил 24%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), со ссылкой на результаты исследования агентства Info Sapiens.

Так, по данным опроса бизнеса, в 2024 году о коррупционном опыте в сфере строительства и земельных отношений заявили 27,9% респондентов, а в 2021-м – 32,5%.

Главное влияние на уменьшение коррупции оказала реализация земельной реформы.   В частности:

  • отмена моратория на отчуждение земельных участков;
  • внедрение рынка земель и земельных аукционов;
  • приостановка безвозмездной передачи земель на время военного положения;
  • цифровизация ряда государственных сервисов в области Государственного земельного кадастра.

Несмотря на общее улучшение, оба исследования указывают на наиболее коррумпированные зоны:

  • чаще всего бизнес сталкивается с коррупцией при решении вопроса передачи земельного участка в собственность или пользование;
  • наиболее коррумпированными органами уже четвертый год называют сельские, поселковые и городские советы — органы, в полномочия которых входят эти вопросы.

Динамика по макрорегионам (2024-2025 годы):

  • Юг – 13% (-13%);
  • Центр - 14% (-13%);
  • Запад - 14% (-7%);
  • Север -14% (-10%);
  • Восток – 15% (-5%),
Замглавы НАПК Дмитрий Калмыков прокомментировал: "Коррупция в земельной сфере неразрывно связана с системными проблемами, которые можно решить исключительно системными решениями... Ключевые инициативы в этой сфере будут заложены нами в проект Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы". Он отметил необходимость дальнейшей автоматизации, цифровизации и повышения прозрачности.

Напомним, в июле Кабмин продолжил пилотный проект по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями.

Автор:
Татьяна Ковальчук