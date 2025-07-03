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Регистрация земель: инженеры-землеустроители смогут вносить данные в кадастр до конца 2026 года
Кабмин продолжил пилотный проект по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Правительство приняло постановление "Некоторые вопросы продления пилотного проекта по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями".
Согласно постановлению, Правительство планирует до 31 декабря 2026 года реализовать пилотный проект по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями.
Постановлением утверждается:
- порядок реализации пилотного проекта;
- требования по проведению мониторинга выполнения сертифицированными инженерами-землеустроителями полномочий государственных кадастровых регистраторов;
- порядок обжалования решений о внесении сведений в Государственный земельный кадастр, принятых сертифицированными инженерами-землеустроителями в рамках пилотного проекта;
- особенности реализации пилотного проекта во время военного положения
О проекте по внесению в ГЗК сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями
25 июля 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 766, которым возобновлено реализацию пилотного проекта по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями в условиях военного положения, разработанное Госгеокадастром.
В документе прописали, как сертифицированные инженеры-землеустроители могут получить доступ в Государственный земельный кадастр, чтобы подавать документы.
При подаче сертифицированными инженерами-землеустроителями документов для участия в Пилотном проекте будет осуществляться проверка их соответствия дополнительным критериям, в частности:
- стаж работы сертифицированного инженера-землеустроителя должен составлять не менее двух лет;
- отсутствие принятых Госгеокадастром решений о лишении, аннулировании, остановке действия квалификационного сертификата сертифицированного инженера-землеустроителя;
- среднее количество разработанных и поданных на внесение в Государственный земельный кадастр документаций по землеустройству сертифицированным инженером-землеустроителем в течение последних трех лет (за исключением документаций по землеустройству, разработанных и поданных в период военного положения) должно составлять не менее 100 документаций по землеустройству в год.
Дополнительно вводится критерий требований к автоматизированному рабочему месту сертифицированного инженера-землеустроителя как пользователя Государственного земельного кадастра, а именно наличие статического IP-адреса устройства, с которого сертифицированный инженер-землеустроитель осуществляет полномочия.
По данным Госгеокадастра, пилотный проект по внесению сведений в Госземкадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями должен стать завершающим и очень важным этапом в радикальной дерегуляции земельных отношений в Украине и превращении Госгеокадастра в сервисную службу.
Однако в июне 2022 года вступил в силу закон №2247-ІХ, в результате чего сертифицированных инженеров-землеустроителей и инженеров-геодезистов обязали на период действия военного положения получать от Службы безопасности Украины специальное разрешение на выполнение топографо-геодезических изысканий.