Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,81

--0,01

EUR

49,13

--0,28

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

49,55

49,35

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Регистрация земель: инженеры-землеустроители смогут вносить данные в кадастр до конца 2026 года

земля, аренда
Пилотный проект с землеустроителями продолжен / Depositphotos

Кабмин продолжил пилотный проект по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Правительство приняло постановление "Некоторые вопросы продления пилотного проекта по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями".

Согласно постановлению, Правительство планирует до 31 декабря 2026 года реализовать пилотный проект по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями.

Постановлением утверждается:

  • порядок реализации пилотного проекта;
  • требования по проведению мониторинга выполнения сертифицированными инженерами-землеустроителями полномочий государственных кадастровых регистраторов;
  • порядок обжалования решений о внесении сведений в Государственный земельный кадастр, принятых сертифицированными инженерами-землеустроителями в рамках пилотного проекта;
  • особенности реализации пилотного проекта во время военного положения

О проекте по внесению в ГЗК сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями  

25 июля 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 766, которым возобновлено реализацию пилотного проекта по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями в условиях военного положения, разработанное Госгеокадастром.

В документе прописали, как сертифицированные инженеры-землеустроители могут получить доступ в Государственный земельный кадастр, чтобы подавать документы.

При подаче сертифицированными инженерами-землеустроителями документов для участия в Пилотном проекте будет осуществляться проверка их соответствия дополнительным критериям, в частности:

  • стаж работы сертифицированного инженера-землеустроителя должен составлять не менее двух лет;
  • отсутствие принятых Госгеокадастром решений о лишении, аннулировании, остановке действия квалификационного сертификата сертифицированного инженера-землеустроителя;
  • среднее количество разработанных и поданных на внесение в Государственный земельный кадастр документаций по землеустройству сертифицированным инженером-землеустроителем в течение последних трех лет (за исключением документаций по землеустройству, разработанных и поданных в период военного положения) должно составлять не менее 100 документаций по землеустройству в год.

Дополнительно   вводится критерий требований к автоматизированному рабочему месту сертифицированного инженера-землеустроителя как пользователя Государственного земельного кадастра, а именно наличие статического IP-адреса устройства, с которого сертифицированный инженер-землеустроитель осуществляет полномочия.

По данным Госгеокадастра, пилотный проект по внесению сведений в Госземкадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями должен стать завершающим и очень важным этапом в радикальной дерегуляции земельных отношений в Украине и превращении Госгеокадастра в сервисную службу.

Однако в июне 2022 года вступил в силу закон №2247-ІХ, в результате чего сертифицированных инженеров-землеустроителей и инженеров-геодезистов обязали на период действия военного положения получать от Службы безопасности Украины специальное разрешение на выполнение топографо-геодезических изысканий.

Автор:
Татьяна Бессараб