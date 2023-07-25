Кабмин возобновил возможность сертифицированным инженерам-землеустроителям вносить изменения в Госземкадастр

Кабинет министров Украины возобновил реализацию проекта по внесению сертифицированными инженерами-землеустроителями сведений о земельных участках в Госземкадастр, которую правительство запустило в пилотном режиме в декабре 2021 года, но приостановило из-за полномасштабного российского вторжения. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение правительство приняло на заседании 25 июля.

"Возобновлена реализация пилотного проекта по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами - землеустроителями, введенного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 года №1438", - написал Тарас Мельничук.

Он уточнил, что принятое постановление также регламентирует особенности реализации соответствующего пилотного проекта на время действия военного положения в Украине и в течение месяца со дня его прекращения или отмены.

Кроме того, правительство уточнило требования о проведении сертифицированными инженерами–землеустроителями мониторинга выполнения полномочий государственных кадастровых регистраторов.

По данным Мельничука, постановление вносит изменения в Порядок обжалования решений в Госземкадастр, принятых сертифицированными инженерами-землеустроителями.

Пока на сайте Кабмина еще не опубликован полный текст принятого постановления.

Почему это важно?

По данным Госгеокадастра, пилотный проект по внесению сведений в Госземкадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями должен стать завершающим и очень важным этапом в радикальной дерегуляции земельных отношений в Украине и превращении Госгеокадастра в сервисную службу.

Допуск сертифицированных землеустроителей к самостоятельному внесению данных в систему должен был лишить недобросовестных чиновников возможности злоупотреблений и создания препятствий гражданам и бизнесу при реализации ими прав на земельные участки.

Кроме того, проект устанавливал соответствующие процедурные предохранители от злоупотреблений путем внедрения системы мониторинга деятельности сертифицированных инженеров землеустроителей.

Однако, в июне 2022 года вступил в силу закон №2247-ІХ в результате чего сертифицированных инженеров-землеустроителей и инженеров-геодезистов обязали на период действия военного положения получать от Службы безопасности Украины.

В то же время, согласно постановлению КМУ №564 от 7 мая 2022 года, предоставление доступа к Госземкадастру пользователям, которые имели такой доступ до 24 февраля 2022 года, осуществлялось по решению Госгеокадастра.

Из-за вышеуказанных ограничений недобросовестные чиновники получили дополнительную возможность для злоупотреблений и создания препятствий гражданам и бизнесу при внесении сведений в Дерземкадастр, прежде всего, при государственной регистрации земельных участков.