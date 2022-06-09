В Украине остановили работу земельного кадастра

Государственная служба по геодезии, картографии и кадастру приостановила функционирование государственного земельного кадастра. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Это произошло в связи со вступлением 9 июня в силу принятого 12 мая закона №2247-IX о внесении изменений в законодательство об особенностях регулирования земельных отношений в условиях военного положения.

В соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 1 раздела I настоящего закона, работа госземкадастра должна быть приостановлена до принятия решения Госгеокадастра о возобновлении его функционирования, согласованного с Министерством аграрной политики и продовольствия.

Отметим, что такой шаг стал очередным проявлением государственной политики блокирования доступа граждан к разнообразной официальной информации, ранее коснувшейся, в частности, реестра прав на недвижимость, реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, системы исполнительного производства, реестра должников, реестра движимого имущества, реестра актов общественного. состояния, реестра апостилей, реестра судебных решений, портала государственной электронной системы в сфере строительства, а также всех данных, связанных с выборами и их результатами, в том числе актуальных данных о действующих депутатах и главах общин.

Напомним также, что еще 24 марта Верховная Рада приняла закон, которым изменила правила получения прав пользования землей во время военного положения, в частности предоставила районным военным администрациям право предоставлять землю в аренду аграриям и продлила существующие земельные отношения автоматически на год без волеизъявления сторон соответствующих договоров и без внесения сведений в реестр.

Перед этим, 15 марта, парламент также отменил плату за землю на территориях, затронутых войной и/или оккупированных российскими войсками.

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