В Україні зупинили роботу земельного кадастру

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру призупинила функціонування державного земельного кадастру. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Це відбулося у зв'язку з набранням 9 червня чинності прийнятого 12 травня закону №2247-IX про внесення змін до законодавства щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану.

Відповідно до вимог підпункту 7 пункту 1 розділу І цього закону, робота держземкадастру має бути призупинено до прийняття рішення Держгеокадастру про відновлення його функціонування, погодженого з Міністерством аграрної політики та продовольства.

Зазначимо, що такий крок став черговим проявом державної політики блокування доступу громадян до різноманітної офіційної інформації, яка раніше торкнулася, зокрема, реєстру прав на нерухомість, реєстру юросіб та фізосіб-підприємців, системи виконавчого провадження, реєстру боржників, реєстру рухомого майна, реєстру актів громадського стану, реєстру апостилів, реєстру судових рішень, порталу державної електронної системи у сфері будівництва, а також усіх даних, пов'язаних із виборами та їх результатами, в том числі актуальних даних щодо діючих депутатів та голів громад.

Нагадаємо також, що ще 24 березня Верховна Рада прийняла закон, яким змінила правила отримання прав користування землею на час воєнного стану, зокрема надала районним військовим адміністраціям право надавати землю в оренду аграріям та продовжила існуючі земельні відносини автоматично на рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей до реєстру.

Перед цим, 15 березня парламент також скасував плату за землю на територіях, зачеплених війною та/або окупованих російськими військами.

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