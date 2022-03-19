Земельні відносини в Україні "прив'яжуть" до воєнного стану

Верховная Рада змінить правила набуття прав на користування землею, щоб вони відповідали умовам воєнного стану.

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Така мета закладена у законопроєкт №7178 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану", що зареєстрований у парламенті України.

Законопроєкт встановлює декілька положень, що діятимуть під час дії правового режиму воєнного стану в Україні. Перш за все він забезпечить сталість існуючих орендних земельних відносин у 2022 році шляхом визнання поновленими на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно договорів оренди, емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

По-друге, районні військові адміністрації отримають право передавати в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строком до одного року земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, а також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв). Причому розмір орендної плати не може перевищувати 8% нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а для визначення розміру орендної плати застосовуватиметься середня нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області.

Також ВР встановить жорсткі обмеження щодо цільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення орендарями, яким ділянки будуть надані районними військовими адміністраціями, в тому числі щодо зміни складу угідь, передачі ділянок в суборенду, будівництва, зміни цільового призначення земельної ділянки тощо.

"В умовах обмеженого функціонування та/або недоступності Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно створюються правові передумов для формування земельних ділянок з метою передачі її в оренду військовими адміністраціями без внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру", — йдеться у законопроєкті.

З метою уникнення зловживань на час воєнного періоду законопроєктом забороняються: безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність; формування земельних ділянок (крім тих, що передаються в оренду військовими адміністраціями); земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок державної, комунальної власності сільськогосподарського призначення. При цьому земельні ділянки державної, комунальної власності сільськогосподарського призначення, права оренди, емфітевзису щодо яких були виставлені на земельні торги, але переможець у яких не визначений, підлягають передачі в оренду військовими адміністраціями.

Ще однієї зміною стане те, що земельні торги щодо набуття права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, які не є завершеними, вважатимуться скасованими. Оголошення нових земельних торгів щодо набуття права оренди, емфітевзису щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності забороняється.

Нагадаємо, раніше Верховная Рада ухвалила "військовий пакет" законів. Вони стосуються мобілізації, конфіскації майна РФ, послаблення податкових звітів та покарання для зрадників і мародерів.