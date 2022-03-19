Земельные отношения в Украине "привяжут" к военному положению

Верховная Рада изменит правила получения прав на пользование землей, чтобы они соответствовали условиям военного положения.

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Такая цель заложена в законопроект №7178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения", который зарегистрирован в парламенте Украины.

Законопроект устанавливает несколько положений, которые будут действовать во время правового режима военного положения в Украине. Прежде всего он обеспечит постоянство существующих арендных земельных отношений в 2022 году путем признания обновленными на один год без волеизъявления сторон соответствующих договоров и без внесения сведений о возобновлении договора в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество договоров аренды, эмфитевзиса, суперфицию, пользование земельными участками, по которым закончился после введения военного положения по земельным участкам сельскохозяйственного назначения.

Во-вторых, районные войска и администрации получат право передавать в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства сроком до одного года земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной, коммунальной собственности, а также земельных участков, оставшихся в коллективной собственности коллективного сельскохозяйственного предприятия, сельскохозяйственного кооператива., сельскохозяйственного акционерного общества, нераспределенных и неистребованных земельных участков и земельных долей (паев), при чем размер арендной платы не может превышать 8% нормативной денежной оценки земельных участков, а для определения размера арендной платы будет применяться средняя нормативная денежная оценка единицы площади пашни по области.

Также ВР установит жесткие ограничения по целевому использованию земельных участков сельскохозяйственного назначения арендаторами , которым участки будут предоставлены районными военными администрациями, в том числе по изменению состава угодий, передаче участков в субаренду, строительству, изменению целевого назначения земельного участка и т.п.

"В условиях ограниченного функционирования и/или недоступности Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество создаются правовые предпосылки для формирования земельных участков с целью передачи ее в аренду военными администрациями без внесения сведений о них в Государственный земельный кадастр", — говорится в проекте .

Во избежание злоупотреблений на время военного периода законопроектом запрещаются: безвозмездная передача земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность; формирование земельных участков (кроме передаваемых в аренду военными администрациями); земельные торги по правам аренды, эмфитевзиса, суперфицию по земельным участкам государственной, коммунальной собственности сельскохозяйственного назначения. При этом земельные участки государственной, коммунальной собственности сельскохозяйственного назначения, права аренды, эмфитевзиса по которым были выставлены на земельные торги, но победитель в которых не определен, подлежат передаче в аренду военными администрациями.

Еще одной сменой станет то, что за емельные торги по приобретению права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной, коммунальной собственности, которые не являются завершенными, можно считать отмененными. Объявление новых земельных торгов по приобретению права аренды, эмфитевзиса по земельным участкам сельскохозяйственного назначения государственной, коммунальной собственности запрещается.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла "военный пакет" законов. Они касаются мобилизации, конфискации имущества РФ, ослабления налоговых отчетов и наказания для предателей и мародеров