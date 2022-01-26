Законопроект Гетманцева о повышении налогов на утилизацию отходов ударит по бизнесу и рядовым украинцам — ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация отмечает, что подход к повышению экологического налога на размещение и захоронение отходов, предлагаемый в законопроекте №6345 глав профильных комитетов Верховной Рады Даниила Гетманцева и Олега Бондаренко, может оказать негативное влияние на бизнес.

Как отмечается в сообщении ЕБА, документ, которым предлагается увеличить ставки эконалога в 3-13 раз, может ударить и по простым украинцам, поскольку вызовет рост соответствующих тарифов.

"Такой подход может негативно повлиять как на легально работающий и добросовестно уплачивающий налоги бизнес, так и на рядовых граждан, для которых возрастут тарифы на услуги вывоза бытовых отходов", — говорится в нем.

Более того, считают в ЕБА, введение нового налога на размещение бытовых отходов в размере 88 грн за тонну при отсутствии законодательно закрепленной европейской иерархии управления отходами будет способствовать переходу рынка управления отходами в еще большую тень и, как следствие, увеличению количества стихийных свалок и незаконных полигонов, загрязнению водоемов и лесов.

В то же время альтернативный законопроект №6345-1, внесенный еще одним депутатом от "Слуги народа" Алексеем Ковалевым, в ассоциации считают более предпочтительным.

Он предусматривает умеренное повышение ставки эконалога с возможностью уменьшить платеж на 50% от ставки, если налогоплательщик осуществляет природоохранные мероприятия в части охраны воздуха и рационального использования водных ресурсов, земель, минералов, растений и животных, а также рациональное использование бытовых отходов.

По мнению ЕБА, это также будет способствовать повышению прозрачности отрасли, в частности, официальному декларированию и размещению отходов.

"Мы понимаем стремление правительства повысить ответственность за управление отходами, но чисто фискальными методами решить этот вопрос не удастся. Яркое тому подтверждение — увеличение налога на углерод в 2019 году сразу на 2340%, с 0,41 грн до 10 грн за тонну", — прокомментировала координатор комитета по промышленной экологии и устойчивому развитию ЕБА Ольга Бойко.

По ее словам, указанный шаг хотя и способствовал сокращению выбросов парниковых газов, но от силы лишь на 5%, хотя ожидания от этого были значительно выше.

Также она посетовала на то, что эти средства не используются по назначению, а тратятся, к примеру, на ремонт дорог. Представительница ЕБА отметила, что ассоциация призывает депутатов поддержать законопроект №6345-1, в частности, при запланированном 26 января рассмотрении в экологическом комитете Рады, а затем и в зале парламента, но пока только в первом чтении.

"Конечно, хорошо, что эти дороги ремонтируются, но это должно быть не за счет "экологических" средств. Поэтому бизнес уже давно ожидает комплексного подхода к экологизации экономики, которая включает как принятие законопроекта об управлении отходами, так и возможность целевого использования средств эконалога. Последний вопрос, в том числе, и решает законопроект №6345-1, и именно его мы предлагаем взять за основу, но с последующей доработкой", — отметила Бойко.