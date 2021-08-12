Общество 20 минут назад

Госэкоинспекция нагрянула с проверкой на самое "мусорное" предприятие Украины

Северный ГОК занимает первое место в ТОП-100 загрязнителей окружающей среды

Фото: пресс-служба ГЭИ Фото: пресс-служба ГЭИ
Фото: пресс-служба ГЭИ

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) проводит плановую проверку предприятия Северный горно-обогатительный комбинат, который возглавляет список предприятий с наибольшим объемом генерации отходов в рейтинге ТОП-100 крупнейших загрязнителей окружающей среды.

Об этом сообщил председатель ГЭИ Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам чиновника, ежегодно на предприятии образуются десятки миллионов тонн промышленных отходов, поэтому их правильная утилизация имеет важное значение для состояния окружающей среды всей Днепропетровской области.

"Во время плановой проверки которая началась на этой неделе Госэкоинспекция будут рассмотрены вопросы соблюдения предприятием природоохранного законодательства в части обращения с отходами, загрязнение атмосферного воздуха, недр, водопользование", — заявил Андрей Малеваный.

Читайте также:
В Хмельницкой области обнаружили свалку с львовским мусором

Он также отметил, что на предприятии продолжаются мероприятия по модернизации промышленных мощностей.

"Сейчас уже установлено пять новых электрофильтров. До конца года планируют достроить шестой. Во время визита на предприятие посетил РОФ, где недавно завершена модернизация технологической секции, а также карьер Первомайский. Надеюсь, что эти меры позволят достичь снижения уровня выбросов в соответствии не только с украинскими, но и с европейскими нормами, а также, что модернизация предприятия будет продолжаться и дальше", — подытожил глава ГЭИ.

Ранее сообщалось, что Государственная экологическая инспекция готовит исковые заявления в суд с требованиями прекратить деятельность 13 субъектов хозяйствования, занимающихся обращением с медицинскими отходами в Киевской области.

Напомним, что в феврале полиция и ГЭИ разоблачили компанию, устроившую свалки опасных медотходов в двух областях, в том числе Киевской.

Госэкоинспекция тогда подала в суд с требованием запретить деятельность предприятия.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Арахамия назвал события вокруг НГЗ шантажом и пообещал рассказать об организаторах
Арахамия назвал события вокруг НГЗ шантажом и пообещал рассказать об организаторах
Украина 8 августа исчерпала запас природных ресурсов на 2021 год
Украина 8 августа исчерпала запас природных ресурсов на 2021 год
"Ровноазот" из-за аварии установит систему мониторинга качества воздуха онлайн
"Ровноазот" из-за аварии установит систему мониторинга качества воздуха онлайн
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Полиция накрыла банду из 40 человек, грабившую поезда с углем и селитрой (ФОТО, ВИДЕО)

  3. В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим

  4. Зеленский уволил главу Харьковской ОГА Тимчук, назначив временного руководителя области

  5. У що самостійно інвестують українці та скільки треба мати грошей для старту

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...