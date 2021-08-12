Госэкоинспекция нагрянула с проверкой на самое "мусорное" предприятие Украины

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) проводит плановую проверку предприятия Северный горно-обогатительный комбинат, который возглавляет список предприятий с наибольшим объемом генерации отходов в рейтинге ТОП-100 крупнейших загрязнителей окружающей среды.

Об этом сообщил председатель ГЭИ Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.

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По словам чиновника, ежегодно на предприятии образуются десятки миллионов тонн промышленных отходов, поэтому их правильная утилизация имеет важное значение для состояния окружающей среды всей Днепропетровской области.

"Во время плановой проверки которая началась на этой неделе Госэкоинспекция будут рассмотрены вопросы соблюдения предприятием природоохранного законодательства в части обращения с отходами, загрязнение атмосферного воздуха, недр, водопользование", — заявил Андрей Малеваный.

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Он также отметил, что на предприятии продолжаются мероприятия по модернизации промышленных мощностей.

"Сейчас уже установлено пять новых электрофильтров. До конца года планируют достроить шестой. Во время визита на предприятие посетил РОФ, где недавно завершена модернизация технологической секции, а также карьер Первомайский. Надеюсь, что эти меры позволят достичь снижения уровня выбросов в соответствии не только с украинскими, но и с европейскими нормами, а также, что модернизация предприятия будет продолжаться и дальше", — подытожил глава ГЭИ.

Ранее сообщалось, что Государственная экологическая инспекция готовит исковые заявления в суд с требованиями прекратить деятельность 13 субъектов хозяйствования, занимающихся обращением с медицинскими отходами в Киевской области.

Напомним, что в феврале полиция и ГЭИ разоблачили компанию, устроившую свалки опасных медотходов в двух областях, в том числе Киевской.

Госэкоинспекция тогда подала в суд с требованием запретить деятельность предприятия.