Общество 7 минут назад

Госэкоинспекция хочет запретить 13 предприятий Киевской области, работающих с медотходами

Ведомство сейчас проводит массовые внеплановые проверки, на очереди — Одесская область

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Государственная экологическая инспекция готовит исковые заявления в суд с требованиями прекратить деятельность 13 субъектов хозяйствования, занимающихся обращением с медицинскими отходами в Киевской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава инспекции Андрей Мальованый.

По его словам, ныне ГЭИ продолжает проводить по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля внеплановые проверки предприятий, деятельность которых предполагает осуществление операций с медицинскими отходами.

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"Так, на 13 объектах Киевской области были выявлены нарушения законодательства в сфере обращения с отходами, и сейчас готовятся материалы для исков в суд по их закрытию. Еще восьми предприятиям аннулированы лицензии на осуществление деятельности, в том числе и по предписаниям ГЭИ", — отметил он.

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На сегодняшний день Госэкоинспекция завершила проверки 26 объектов на территории Киевской области. В целом же внеплановые мероприятия контроля проводятся на 65 субъектах хозяйствования по всей Украине.

"Инспекторы контролируют соблюдение законодательных требований по сортировке, перевозке и утилизации медицинского мусора согласно природоохранному законодательству. А уже с 1 июля Госэкоинспекция начнет проверки на территории Одесской области, где меры контроля пройдут на пяти 5 предприятиях", — добавил глава ведомства.

Напомним, что в феврале полиция и ГЭИ разоблачили компанию, устроившую свалки опасных медотходов в двух областях, в том числе Киевской. Госэкоинспекция тогда подала в суд с требованием запретить деятельность предприятия.

Источник фото: Depositphotos

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