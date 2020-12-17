Госэкоинспекция требует закрыть предприятие по обращению с опасными медотходами

Государственная экологическая инспекция подала иск в суд о закрытии предприятия "Укрэкологистика", предоставляющего услуги по приему на хранение, транспортировке, уничтожению, организации утилизации опасных медицинских отходов.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава ведомства Андрей Малеваный, такое решение было принято в результате проверки этого предприятия по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, предусматривающего проведение мероприятий природоохранного контроля предприятий, работающих с медицинскими отходами.

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При проверке "Укрэкологистики" инспекторы обнаружили отсутствие заключения оценки воздействия на окружающую среду.

"Фактически предприятие не имеет подтверждения, что его деятельность ведется с соблюдением природоохранного законодательства. Поэтому Госэкоинспекция будет настаивать на прекращении работы ООО "Укрэкологистика", чтобы не допустить нарушений со стороны предприятия, которые могут угрожать окружающей среде", — отметил начальник ведомства.

Напомним, ранее в декабре суд по иску Госэкоинспекции обязал Харьковский коксовый завод приостановить работу из-за вредных выбросов.

По словам Малеваного, восстановить работу завод сможет только после получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.