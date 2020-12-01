В "мусорном" департаменте Львовского горсовета выявили нарушения на 144 млн грн

Специалисты Западного офиса государственной аудиторской службы провели плановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности Департамента по вопросам обращения с отходами Львовского городского совета за период с 1 января 2017 года по 31 июня 2020 года и обнаружили финансовые нарушения на 144 млн грн.

Как сообщает пресс-центр Госаудитслужбы, во время ревизии выявлены лишние расходы из-за завышения объема или стоимости выполненных работ (оказанных услуг) на сумму 39 млн грн и списания на расходы 105 млн грн получения товаров, работ и услуг.

В частности, департамент за счет городского бюджета проводил лишнее возмещение дополнительных расходов предприятий, которые предоставляли услуги по перевозке твердых бытовых отходов (ТБО) в пределах и за пределы Львовской области на сумму 39 млн грн.

Кроме этого, установлено, что перевозчики ТБО вывозили мусорные отходы привлеченным транспортом других предприятий для их последующего захоронения на полигонах Житомирской, Полтавской, Киевской, Хмельницкой областей.

Однако владельцы полигонов не подтвердили целого ряда фактов приема ТБО, вывозимых из Львова.

"Это позволяет утверждать о лишней трате из городского бюджета почти 105 млн грн средств. Руководителю департамента отправлены требования по устранению выявленных нарушений", — отмечают аудиторы.

Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, в июне 2017 года во Львове скопилось 8,5 тысяч тонн твердых бытовых отходов, которые некуда вывезти.

8 июня 2018 года на сайте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) было объявлено о начале тендерных процедур по строительству завода по переработке ТБО во Львове.