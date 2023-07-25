Кабмін відновив можливість сертифікованим інженерам-землевпорядникам вносити зміни в Держземкадастр

Кабінет міністрів України відновив реалізацію проекту щодо внесення сертифікованими інженерами-землевпорядниками відомостей про земельні ділянки до Держземкадастру, яку уряд запустив в пілотному режимі в грудні 2021 року, але призупинив через повномасштабне російське вторгнення. Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення уряд ухвалив на засіданні 25 липня.

"Відновлено реалізацію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами - землевпорядниками, запровадженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1438", - написав Тарас Мельничук.

Він уточнив, що прийнята постанова також регламентує особливості реалізації відповідного пілотного проекту на час дії воєнного стану в Україні, та протягом місяця з дня його припинення чи скасування.

Крім того, уряд уточнив вимоги щодо проведення сертифікованими інженерами - землевпорядниками моніторингу виконання повноважень державних кадастрових реєстраторів.

За даними Мельничука, постанова вносить зміни до Порядку оскарження рішень до Держземкадастру, прийнятих сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

Наразі на сайті Кабміну ще не опубліковано повний текст ухваленої постанови.

Чому це важливо?

За даними Держгеокадастру, пілотний проект з внесення відомостей до Держземкадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками мав стати завершальним і дуже важливим етапом у радикальній дерегуляції земельних відносин в Україні і перетворенні Держгеокадастру на сервісну службу.

Допуск сертифікованих землевпорядників до самостійного внесення даних в систему мав позбавити недобросовісних чиновників можливості для зловживань та створення перешкод громадянам та бізнесу при реалізації ними прав на земельні ділянки.

Крім того, проект встановлював відповідні процедурні запобіжники від зловживань шляхом запровадження системи моніторингу за діяльністю сертифікованих інженерів землевпорядників.

Однак, в червні 2022 року вступив в силу закон №2247-ІХ , внаслідок чого сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів зобов'язали на період дії військового стану отримувати від Служби безпеки України спеціальний дозвіл на виконання топографо-геодезичних вишукувань.

Водночас, відповідно до постанови КМУ № 564 від 7 травня 2022 року, надання доступу до Держземкадастру користувачам, які мали такий доступ до 24 лютого 2022 року, здійснювалось за рішенням Держгеокадастру.

Через вищевказані обмеження недобросовісні чиновники отримали додаткову можливість для зловживань та створення перешкод громадянам та бізнесу під час внесення відомостей до Дерземкадастру, насамперед, при державній реєстрації земельних ділянок.