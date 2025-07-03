Реєстрація земель: інженери-землевпорядники зможуть вносити дані до кадастру до кінця 2026 року

Кабмін продовжив пілотний проєкт щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Уряд прийняв постанову "Деякі питання продовження пілотного проєкту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками".

Згідно з постановою, Уряд планує до 31 грудня 2026 року реалізувати пілотний проєкту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

Постановою затверджується:

порядок реалізації пілотного проекту;

вимоги щодо проведення моніторингу виконання сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів;

порядок оскарження рішень про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, прийнятих сертифікованими інженерами-землевпорядниками в рамках пілотного проекту;

особливості реалізації пілотного проекту під час воєнного стану.

Про проєкт щодо внесення до ДЗК відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками

25 липня 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 766, якою відновлено реалізацію пілотного проєкту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками в умовах воєнного стану, розроблену Держгеокадастром.

В документі прописали, як сертифіковані інженери-землевпорядники можуть отримати доступ до Державного земельного кадастру, щоб подавати документи.

При поданні сертифікованими інженерами-землевпорядниками документів для участі у Пілотному проекті буде здійснюватися перевірка їх відповідності додатковим критеріям, зокрема:

стаж роботи сертифікованого інженера-землевпорядника має становити не менше двох років;

відсутність прийнятих Держгеокадастром рішень про позбавлення, анулювання, зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника;

середня кількість розроблених та поданих на внесення до Державного земельного кадастру документацій із землеустрою сертифікованим інженером-землевпорядником протягом останніх трьох років (за винятком документацій із землеустрою, розроблених та поданих протягом періоду воєнного стану) має становити не менше ніж 100 документацій із землеустрою на рік.

Додатково запроваджується критерій щодо вимог до автоматизованого робочого місця сертифікованого інженера-землевпорядника як користувача Державного земельного кадастру, а саме наявність статичної ІР-адреси пристрою, з якого сертифікований інженер-землевпорядник здійснює повноваження.

За даними Держгеокадастру, пілотний проект з внесення відомостей до Держземкадастру сертифікованими інженерами-землевпорядниками мав стати завершальним і дуже важливим етапом у радикальній дерегуляції земельних відносин в Україні і перетворенні Держгеокадастру на сервісну службу.

Однак, в червні 2022 року вступив в силу закон №2247-ІХ , внаслідок чого сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів зобов'язали на період дії військового стану отримувати від Служби безпеки України спеціальний дозвіл на виконання топографо-геодезичних вишукувань.